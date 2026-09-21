Monclova: Tadeo Vargas Pérez asume coordinación de la UAdeC Unidad Norte

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    Monclova: Tadeo Vargas Pérez asume coordinación de la UAdeC Unidad Norte
    Tadeo Vargas Pérez rindió protesta como coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC para el periodo 2026-2029. CORTESÍA

El nuevo titular planteó tres ejes de trabajo: escuchar, coordinar y fortalecer, con presencia en los ocho municipios que integran la región

MONCLOVA, COAH.- Con el respaldo de 17 escuelas, facultades e institutos, Tadeo Vargas Pérez asumió la Coordinación de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para el periodo 2026-2029.

El acto protocolario fue encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, en la sala de seminarios de Ciudad Universitaria de Monclova, ante integrantes del Consejo Universitario Funcionando por Unidad y representantes de instituciones de la Región Centro.

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Durante la ceremonia también estuvieron el coordinador saliente, Luis Carlos Talamantes; el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; la alcaldesa de Frontera, Irma Pérez Cantú; el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, y el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles.

UNA ELECCIÓN CON 86.32 POR CIENTO DE PARTICIPACIÓN

Pimentel Martínez reconoció el resultado del proceso de elección de la Coordinación de la Unidad Norte, en el que Vargas Pérez fue elegido mediante voto libre, directo y secreto.

El Rector destacó que la participación alcanzó 86.32 por ciento del padrón electoral y señaló que, una vez concluido el proceso, corresponde retomar el trabajo conjunto entre los distintos planteles que conforman la Unidad Norte.

“Podemos tener distintas perspectivas sobre la manera de avanzar, compartimos una responsabilidad mayor: fortalecer a nuestras escuelas y facultades, respaldar a sus comunidades y asegurar que nuestras decisiones respondan al presente y al futuro de las y los estudiantes”, afirmó.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó el acto protocolario realizado en Ciudad Universitaria de Monclova.
El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó el acto protocolario realizado en Ciudad Universitaria de Monclova. CORTESÍA

Pimentel Martínez señaló que la Unidad Norte tiene relevancia para la presencia de la Universidad en el estado por la diversidad de su oferta académica y su presencia en distintas regiones del norte de Coahuila.

Ante ello, planteó la necesidad de mantener una coordinación cercana a los planteles y atenta a las necesidades de sus comunidades.

ESCUCHAR, COORDINAR Y FORTALECER

En su primer mensaje como coordinador de la Unidad Norte, Tadeo Vargas Pérez señaló que asumirá el cargo con el compromiso de atender las solicitudes planteadas por estudiantes, docentes, trabajadores y directivos durante el proceso de elección.

Definió tres ejes para su gestión: escuchar, coordinar y fortalecer.

Explicó que escuchar implica mantener presencia y atender las necesidades de la comunidad universitaria; coordinar significa trabajar de manera conjunta entre los distintos planteles, y fortalecer busca convertir las propuestas y necesidades en resultados.

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Tadeo Vargas Pérez participó (i) como candidato único en el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Coahuila CORTESÍA

Vargas Pérez afirmó que la oficina de la Coordinación estará presente en los municipios donde la Universidad tiene presencia: Monclova, Frontera, Múzquiz, Nueva Rosita, Allende, Piedras Negras y Acuña, así como en los distintos espacios de la Unidad Norte.

El nuevo coordinador agradeció el respaldo del rector Octavio Pimentel Martínez, así como el trabajo de quienes lo antecedieron en el cargo y el apoyo recibido de estudiantes, docentes y personal administrativo durante el proceso de elección.

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