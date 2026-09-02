Tadeo Vargas recorre la Unidad Norte de la UAdeC en busca de la coordinación

Durante el primer día y medio de actividades, el candidato visitó las tres regiones que conforman esta unidad universitaria: la zona Centro, con presencia en Monclova; la Carbonífera, y la región Norte, con sede en Acuña.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con recorridos por escuelas, facultades y bachilleratos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Tadeo Vargas avanza en su campaña por la Coordinación de la Unidad Norte, con el objetivo de conocer directamente las necesidades de docentes y estudiantes.

Vargas planteó que su proyecto se desarrollará a partir de tres ejes: escuchar, coordinar y fortalecer, con la intención de mantener una comunicación constante con la comunidad universitaria y con la Rectoría.

Explicó que, de obtener el respaldo en las urnas, buscará convertirse en un “coordinador de territorio”, con presencia permanente en las 17 unidades académicas y los dos centros de investigación que integran la Unidad Norte.

La intención, señaló, es conocer de primera mano las condiciones que enfrenta cada plantel y evitar que la gestión universitaria se limite al trabajo de oficina. En este sentido, sostuvo que su propuesta contempla no solamente identificar las necesidades, sino dar seguimiento a cada planteamiento, establecer rutas de gestión y mantener informada a la comunidad sobre los avances y resultados.

Incluso cuando las solicitudes no puedan ser atendidas como se esperaba, afirmó que habrá comunicación clara y transparente sobre las gestiones realizadas y sus resultados.

El candidato destacó que su experiencia como director de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho le permitió conocer de manera amplia el funcionamiento de la institución, así como identificar sus fortalezas, áreas de oportunidad y la importancia de impulsar una mayor vinculación entre los distintos sectores universitarios.

La campaña continuará hasta el próximo 9 de septiembre, mientras que la jornada electoral está programada para el día 10. Cada escuela determinará el mecanismo de votación que utilizará, ya sea presencial, en línea o mediante un esquema híbrido, con el propósito de facilitar la participación de docentes y estudiantes.

Vargas también precisó que actualmente se encuentra separado temporalmente de su responsabilidad como director, en cumplimiento de los estatutos universitarios que impiden desempeñar de manera simultánea ambas funciones.

En caso de resultar ganador, deberá presentar su renuncia definitiva a la dirección de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho para asumir formalmente la Coordinación de la Unidad Norte de la UAdeC.