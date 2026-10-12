Monclova: Trabajadores del IMSS mantienen protestas contra dirigencia sindical

MONCLOVA, COAH.- Al terminar su jornada laboral, trabajadores de la Clínica 7 del IMSS en Monclova se manifestaron la mañana de este lunes para exigir que se atiendan las carencias que enfrentan en el hospital y expresar su rechazo al aumento salarial del 2.9 por ciento. La movilización comenzó alrededor de las 08:00 horas y se dirigió a las oficinas sindicales, donde médicos y personal de enfermería insistieron en la necesidad de mejorar las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Los inconformes señalaron que la falta de material médico y de personal dificulta la atención a los derechohabientes, por lo que demandaron el suministro de insumos básicos y la contratación de médicos cirujanos para cubrir las necesidades de la clínica. Los reclamos también se dirigieron contra la dirigencia nacional del sindicato, encabezada por el doctor Rafael Olivos, actual secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ante la inconformidad que existe por el incremento salarial propuesto de apenas 2.9 por ciento directo al tabulador. Para los trabajadores, el porcentaje no responde a las necesidades económicas de la base, por lo que mantienen su exigencia de mejores salarios, condiciones laborales dignas y atención a sus demandas.

La manifestación de este lunes da continuidad a la inconformidad que el viernes pasado llevó a trabajadores de la Clínica 7 a sumarse a la protesta nacional. En esa jornada, personal de distintas áreas protestó en el exterior de la clínica y posteriormente recorrió parte del bulevar Harold R. Pape y acudió a las oficinas sindicales para exigir salarios justos y jubilaciones dignas. Ahora, los trabajadores prevén volver a salir a las calles este martes a las 12:00 del mediodía, con una nueva concentración debajo del puente frente a la Clínica 7. Las movilizaciones se realizan a 2 días de la votación programada para el 14 de octubre, en la que la base trabajadora definirá si acepta el incremento salarial propuesto o rechaza el ofrecimiento sindical.

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