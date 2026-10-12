Trabajadores del IMSS denuncian amenazas y falta de respaldo sindical; marcharán este martes en Torreón

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    Trabajadores del IMSS denuncian amenazas y falta de respaldo sindical; marcharán este martes en Torreón
    A través de pancartas, los trabajadores del IMSS denuncian represalias de parte de su sindicato; aseguran que han recibido amenazas para disuadirlos de participar en la marcha SANDRA GÓMEZ

Los inconformes exigen aumento del 10 por ciento al salario; piden apoyo a derechohabientes en sus exigencias

TORREÓN, COAH.- Ante la falta de respuesta a sus demandas laborales y las presuntas amenazas de despido contra quienes participan en las protestas, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva movilización para este martes 13 de octubre en Torreón, como parte de las acciones de inconformidad que se desarrollan a nivel nacional.

El movimiento, integrado por personal en activo y jubilados, acusa a su dirigencia sindical de mantener una postura de indiferencia frente a las exigencias de sus representados, además de señalar presiones e intentos de intimidación para desalentar las manifestaciones.

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La marcha está programada para las 17:00 horas, con punto de reunión en el estacionamiento de Best Price, ubicado sobre el bulevar Revolución, desde donde los participantes avanzarán hacia la Plaza Mayor. Se estima una asistencia superior a 500 personas, procedentes de Torreón y otros municipios laguneros. La convocatoria también está abierta a los derechohabientes.

Uno de los principales motivos del descontento es el incremento salarial anunciado de 8.5 por ciento, que, según los trabajadores, no representa una mejora equivalente en sus percepciones directas, debido a que únicamente 2.9 por ciento se habría aplicado al sueldo tabular.

Frente a esta situación, demandan un aumento de 10 por ciento al salario base y una revisión de las condiciones en las que desempeñan sus funciones, particularmente ante las deficiencias de personal, medicamentos y materiales indispensables para la atención de los pacientes.

RECHAZAN REFORMAS ESTATUTARIAS

El conflicto también involucra decisiones internas de la organización sindical. Los manifestantes rechazaron las reformas estatutarias aprobadas durante un congreso extraordinario efectuado en septiembre, al considerar que podrían utilizarse para restringir las críticas hacia sus dirigentes y sancionar a quienes expresen posiciones contrarias.

Aseguraron que desde el pasado 1 de octubre presentaron formalmente un pliego petitorio ante las oficinas sindicales de Torreón, en el que incluyeron demandas de carácter nacional y regional, así como la exigencia de respetar el derecho a manifestarse sin consecuencias laborales.

Sin embargo, denunciaron que, pese al compromiso de establecer comunicación con sus representantes, hasta el momento no existe una contestación oficial por escrito ni avances concretos para instalar una mesa de negociación.

A la ausencia de respuestas se agregan denuncias de presuntas represalias. De acuerdo con los testimonios de los inconformes, algunos empleados han recibido mensajes y llamadas de números desconocidos en los que se les advierte sobre posibles despidos, mientras que otros habrían sido presionados para desistir de participar en las protestas.

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Estos señalamientos corresponden a versiones de los propios trabajadores y no han sido confirmados de manera independiente.

Los manifestantes también hicieron referencia a los acontecimientos registrados el 8 de octubre en la Ciudad de México, donde, según denunciaron, se presentaron acciones intimidatorias y agresiones contra algunas trabajadoras durante una intervención policial.

Indicaron que el encuentro realizado posteriormente no produjo acuerdos suficientes ni permitió abordar la totalidad de los asuntos que mantienen abierto el conflicto laboral.

Ante este escenario, solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del director general del IMSS, Zoé Robledo, para propiciar un acercamiento institucional que permita revisar tanto las demandas económicas como las condiciones de trabajo y el respeto a sus derechos sindicales.

$!Afirman que quienes participan en marchas y plantones lo hacen al concluir su horario laboral.
Afirman que quienes participan en marchas y plantones lo hacen al concluir su horario laboral. SANDRA GÓMEZ

Otro punto de inconformidad es la consulta programada para el miércoles 14 de octubre, mediante la cual se someterá a consideración de los trabajadores la propuesta de incremento salarial.

Los participantes cuestionaron que este procedimiento se limite a aprobar o rechazar el porcentaje ofrecido, sin contemplar el resto de los planteamientos presentados. Por ello, exigieron que la votación se desarrolle bajo condiciones de transparencia y libertad, sin presiones que puedan influir en la decisión del personal.

PIDEN DISCULPAS POR AFECTACIONES EN VIALIDADES

Respecto a las afectaciones que pudiera ocasionar la marcha, los organizadores ofrecieron disculpas anticipadas a la población y señalaron que sus exigencias no responden exclusivamente a intereses salariales, sino también a la necesidad de mejorar los servicios que reciben miles de derechohabientes.

Advirtieron que la insuficiencia de trabajadores, el desabasto de medicamentos y la carencia de insumos médicos representan problemas que afectan directamente la capacidad de respuesta de las unidades hospitalarias.

Finalmente, aseguraron que las protestas no han significado el abandono de sus responsabilidades, pues quienes participan lo hacen durante sus periodos de descanso o al concluir sus jornadas laborales.

Los trabajadores reiteraron que continuarán con las movilizaciones mientras no existan compromisos concretos para atender sus demandas, garantizar que no habrá represalias y establecer un diálogo efectivo con su representación sindical y las autoridades del IMSS.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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