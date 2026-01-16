Morena pide campañas de ideas tras polémica en redes entre Tony Flores y Limbar Valdés

MONCLOVA, COAH.- El dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, reprobó la confrontación protagonizada por el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tony Flores, y Limbar Valdés, ex candidato a la alcaldía de Saltillo, luego de que el intercambio de señalamientos entre ambos se viralizara en redes sociales.

En días recientes, ambos personajes difundieron publicaciones en las que cruzaron acusaciones acompañadas de lenguaje altisonante e incluso convocatorias a una pelea, lo que generó diversas reacciones entre usuarios y actores políticos de la entidad.

Al respecto, Del Bosque afirmó que este tipo de conductas no contribuyen al proyecto político que Morena busca consolidar en Coahuila, al señalar que el principal desafío del partido es concientizar a la ciudadanía sobre la relevancia del Congreso local.

“Nuestro gran reto es explicarle a la gente la importancia del Congreso local y poder tener mayoría. Antes de posicionar candidatos, necesitamos que la gente entienda la relevancia de esta elección”, expresó.

El dirigente estatal subrayó que Morena apuesta por un proceso electoral basado en ideas, proyectos y propuestas, y no en la confrontación o la violencia.

“No vamos a hacer una campaña violenta; será una campaña de propuestas, de contrastar proyectos y de mucha esperanza para la gente de Coahuila, que ya quiere un cambio”, puntualizó.

Finalmente, informó que Morena participará en coalición con el Partido del Trabajo en la próxima elección para la renovación del Congreso local, con el objetivo de fortalecer el proyecto político del movimiento en el estado.