Morena va por todas las diputaciones y la mayoría en el Congreso de Coahuila
Luisa María Alcalde afirma que el partido competirá en todos los distritos para terminar con la mayoría priista en el Poder Legislativo local
MONCLOVA, COAH.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que el partido se encuentra en condiciones de competir y ganar todas las diputaciones locales en Coahuila, con el objetivo de construir una mayoría en el Congreso del Estado durante el próximo proceso electoral.
Durante su visita a Monclova, Alcalde sostuvo un encuentro con militantes, simpatizantes y estructuras territoriales del movimiento, donde aseguró que Morena avanza con unidad interna y organización, elementos que consideró fundamentales para enfrentar una elección que calificó como decisiva para el futuro político de la entidad.
“En Coahuila hay unidad y estamos trabajando en unidad. Vamos a pelear todos los distritos”, expresó la dirigente nacional ante los asistentes.
Señaló que uno de los principales objetivos del partido es poner fin a la mayoría priista en el Congreso local, al considerar que ésta ha limitado el avance de programas sociales y derechos que ya se aplican en otras entidades del país.
Alcalde explicó que contar con una mayoría legislativa permitiría destrabar reformas y presupuestos orientados a atender a los sectores más vulnerables de la población y fortalecer el desarrollo social en el estado.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral, al subrayar que la elección de diputadas y diputados locales tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias coahuilenses.
“Es una elección importante. A veces se piensa que el Congreso no importa, pero sí importa. De ahí dependen los derechos, los programas sociales y el rumbo que toma el estado”, enfatizó.
La dirigente nacional destacó que Morena ha fortalecido su presencia en Coahuila mediante la conformación de comités seccionales y la integración de coordinadores distritales, lo que, dijo, refleja el interés creciente de mujeres y hombres por sumarse a un proyecto político de transformación.
Finalmente, reiteró que Morena competirá en todos los distritos electorales y convocó a la población a informarse, participar y ejercer su derecho al voto, al considerar que solo con una amplia participación ciudadana será posible modificar la correlación de fuerzas en el Congreso local y avanzar en la transformación de Coahuila.