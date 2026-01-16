Morena va por todas las diputaciones y la mayoría en el Congreso de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que el partido se encuentra en condiciones de competir y ganar todas las diputaciones locales en Coahuila, con el objetivo de construir una mayoría en el Congreso del Estado durante el próximo proceso electoral.

Durante su visita a Monclova, Alcalde sostuvo un encuentro con militantes, simpatizantes y estructuras territoriales del movimiento, donde aseguró que Morena avanza con unidad interna y organización, elementos que consideró fundamentales para enfrentar una elección que calificó como decisiva para el futuro político de la entidad.

“En Coahuila hay unidad y estamos trabajando en unidad. Vamos a pelear todos los distritos”, expresó la dirigente nacional ante los asistentes.

Señaló que uno de los principales objetivos del partido es poner fin a la mayoría priista en el Congreso local, al considerar que ésta ha limitado el avance de programas sociales y derechos que ya se aplican en otras entidades del país.

Alcalde explicó que contar con una mayoría legislativa permitiría destrabar reformas y presupuestos orientados a atender a los sectores más vulnerables de la población y fortalecer el desarrollo social en el estado.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral, al subrayar que la elección de diputadas y diputados locales tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias coahuilenses.

La dirigente nacional de Morena llamó a la militancia a mantener la unidad rumbo a la elección local. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Es una elección importante. A veces se piensa que el Congreso no importa, pero sí importa. De ahí dependen los derechos, los programas sociales y el rumbo que toma el estado”, enfatizó.

La dirigente nacional destacó que Morena ha fortalecido su presencia en Coahuila mediante la conformación de comités seccionales y la integración de coordinadores distritales, lo que, dijo, refleja el interés creciente de mujeres y hombres por sumarse a un proyecto político de transformación.

Finalmente, reiteró que Morena competirá en todos los distritos electorales y convocó a la población a informarse, participar y ejercer su derecho al voto, al considerar que solo con una amplia participación ciudadana será posible modificar la correlación de fuerzas en el Congreso local y avanzar en la transformación de Coahuila.

