Morena va por todas las diputaciones y la mayoría en el Congreso de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que el partido se encuentra en condiciones de competir y ganar todas las diputaciones locales en Coahuila, con el objetivo de construir una mayoría en el Congreso del Estado durante el próximo proceso electoral.

Durante su visita a Monclova, Alcalde sostuvo un encuentro con militantes, simpatizantes y estructuras territoriales del movimiento, donde aseguró que Morena avanza con unidad interna y organización, elementos que consideró fundamentales para enfrentar una elección que calificó como decisiva para el futuro político de la entidad.

“En Coahuila hay unidad y estamos trabajando en unidad. Vamos a pelear todos los distritos”, expresó la dirigente nacional ante los asistentes.

Señaló que uno de los principales objetivos del partido es poner fin a la mayoría priista en el Congreso local, al considerar que ésta ha limitado el avance de programas sociales y derechos que ya se aplican en otras entidades del país.

Alcalde explicó que contar con una mayoría legislativa permitiría destrabar reformas y presupuestos orientados a atender a los sectores más vulnerables de la población y fortalecer el desarrollo social en el estado.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral, al subrayar que la elección de diputadas y diputados locales tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias coahuilenses.