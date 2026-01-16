Récord de innovación: México registra mayor número de patentes concedidas desde 1995

Noticias
/ 16 enero 2026
    Récord de innovación: México registra mayor número de patentes concedidas desde 1995
    Señalan que aumentaron las solicitudes y registros marcarios, consolidando avances en el sistema de propiedad industrial. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Innovación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informó que en 2025 otorgó un número sin precedente de patentes a inventores nacionales

CDMX.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alcanzó una cifra histórica en 2025 al conceder 972 patentes a personas mexicanas, la cifra más alta registrada desde 1995, informó el organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el IMPI, el número de concesiones otorgadas en 2025 supera la cifra de 700 patentes concedidas en 2024, y forma parte de los esfuerzos para impulsar la innovación, la transferencia de tecnología y el desarrollo económico nacional en el marco del Plan México promovido por el gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta persecución política a Salinas Pliego; procedimiento del SAT es conforme a la ley

Entre enero y diciembre del año pasado, el instituto recibió 21 mil 265 solicitudes de invenciones, que incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, frente a las 20 mil 976 del año anterior, lo que representa un incremento en la actividad inventiva.

Además de las patentes, el IMPI otorgó 14 mil 828 títulos de invenciones en 2025, un aumento de 4% respecto a las 14 mil 280 emitidas en 2024, y al cierre del año también había 150 patentes pendientes de pago, lo que eleva a mil 112 el total de patentes mexicanas concedidas en el periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL

El instituto también reportó un crecimiento en la recepción de solicitudes de signos distintivos, con 240 mil 991 registros registrados en 2025, frente a 220 mil 806 en 2024, así como un aumento en los registros otorgados, que pasaron de 169 mil 448 títulos a 178 mil 072.

En el contexto de la Copa Mundial 2026, el IMPI indicó que emitió 344 registros marcarios vinculados con el evento, y destacó la publicación de 14 declaratorias de protección de indicaciones geográficas para productos mexicanos, como el chicle maya de Quintana Roo y Campeche, vinos de Querétaro y cecina de Yecapixtla, entre otros.

El organismo también detalló acciones de combate a la piratería a través de su estrategia “Operación Limpieza”, con operativos en 11 estados y aseguramientos de millones de piezas de mercancía apócrifa, lo que reafirma su papel en la protección del sistema de propiedad industrial. Con información de La Jornada

Temas


Innovación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


IMPI

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
Reitera que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información y apoyo técnico, bajo principios de soberanía.

EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
El Premio Nobel de Medicina Harald Zur Hausen advierte que el consumo habitual de carne de res y leche podría incrementar el riesgo de cáncer de colon y otras enfermedades degenerativas.

No solo el jamón... Premio Nobel de Medicina advierte sobre riesgo de cáncer al consumir carne de res y leche
La explosión de Tunguska es uno de los eventos más misteriosos de la historia moderna. Ocurrió en 1908 y liberó una energía comparable a 300 bombas atómicas, devastando miles de kilómetros cuadrados en Siberia sin dejar un cráter visible.

¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impacto con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro
La Feria Nacional de San Marcos 2026 anunció a los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas, con un cartel que incluye figuras internacionales y nacionales, y acceso gratuito para el público durante tres semanas en Aguascalientes.

J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa