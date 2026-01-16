Récord de innovación: México registra mayor número de patentes concedidas desde 1995

CDMX.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alcanzó una cifra histórica en 2025 al conceder 972 patentes a personas mexicanas, la cifra más alta registrada desde 1995, informó el organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el IMPI, el número de concesiones otorgadas en 2025 supera la cifra de 700 patentes concedidas en 2024, y forma parte de los esfuerzos para impulsar la innovación, la transferencia de tecnología y el desarrollo económico nacional en el marco del Plan México promovido por el gobierno federal.

Entre enero y diciembre del año pasado, el instituto recibió 21 mil 265 solicitudes de invenciones, que incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, frente a las 20 mil 976 del año anterior, lo que representa un incremento en la actividad inventiva.

Además de las patentes, el IMPI otorgó 14 mil 828 títulos de invenciones en 2025, un aumento de 4% respecto a las 14 mil 280 emitidas en 2024, y al cierre del año también había 150 patentes pendientes de pago, lo que eleva a mil 112 el total de patentes mexicanas concedidas en el periodo.

El instituto también reportó un crecimiento en la recepción de solicitudes de signos distintivos, con 240 mil 991 registros registrados en 2025, frente a 220 mil 806 en 2024, así como un aumento en los registros otorgados, que pasaron de 169 mil 448 títulos a 178 mil 072.

En el contexto de la Copa Mundial 2026, el IMPI indicó que emitió 344 registros marcarios vinculados con el evento, y destacó la publicación de 14 declaratorias de protección de indicaciones geográficas para productos mexicanos, como el chicle maya de Quintana Roo y Campeche, vinos de Querétaro y cecina de Yecapixtla, entre otros.

El organismo también detalló acciones de combate a la piratería a través de su estrategia “Operación Limpieza”, con operativos en 11 estados y aseguramientos de millones de piezas de mercancía apócrifa, lo que reafirma su papel en la protección del sistema de propiedad industrial. Con información de La Jornada