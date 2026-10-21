Moviliza a obreros de AHMSA ingreso de presuntos representantes de Grupo Afirme a la planta 1

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Monclova
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    Moviliza a obreros de AHMSA ingreso de presuntos representantes de Grupo Afirme a la planta 1
    Los visitantes podrían estar relacionados con instituciones interesadas en conformar un consorcio para avanzar en el proceso de AHMSA. LIDIET MEXICANO

Los visitantes podrían ser representantes de Grupo Afirme, aunque su identidad no había sido confirmada al momento de los hechos

MONCLOVA, COAH.- El ingreso de personas a las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) por la Puerta 4 movilizó a trabajadores que mantienen bloqueados los accesos de la siderúrgica, luego de que trascendiera que podrían ser representantes de Grupo Afirme, aunque su identidad no había sido confirmada.

Francisco Ríos Treviño, dirigente de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, acudió al exterior de la empresa junto con otros obreros para esperar la salida de los visitantes y conocer su identidad y las actividades que realizaban dentro de la planta.

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Explicó que recibieron avisos sobre el ingreso de personas a las instalaciones y que, de acuerdo con la información proporcionada, podrían estar relacionadas con las instituciones interesadas en conformar un consorcio para avanzar en el proceso de AHMSA.

Aunque dijo desconocer quién autorizó el ingreso, consideró positivo que los interesados revisen los equipos y conozcan las condiciones en que se encuentra la siderúrgica, siempre y cuando esto contribuya a agilizar las negociaciones.

“Nosotros ya no podemos aguantar más tiempo. Ya es prórroga, prórroga, prórroga y nosotros ya no vamos a aguantar más”, expresó, al insistir en la urgencia de alcanzar una solución para los trabajadores y sus familias.

Ríos Treviño señaló que los obreros están dispuestos a respaldar las acciones que contribuyan a destrabar el proceso, pero advirtió que no permitirán que se retiren más bienes de las instalaciones.

$!Francisco Ríos Treviño, dirigente de la Sección 288, acudió a las instalaciones junto con otros obreros para identificar a los visitantes y conocer sus actividades.
Francisco Ríos Treviño, dirigente de la Sección 288, acudió a las instalaciones junto con otros obreros para identificar a los visitantes y conocer sus actividades. LIDIET MEXICANO

Agregó que esperan conocer los avances en la conformación del posible consorcio, pues existe un calendario establecido por la jueza del concurso mercantil que contempla la presentación de informes cada 15 días.

Indicó que el primer informe está previsto para el próximo 3 de noviembre, por lo que consideró importante que cualquier avance previo a esa fecha se dé a conocer.

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Mientras tanto, los trabajadores permanecieron a las afueras de AHMSA, a la espera de la salida de los visitantes, con la intención de confirmar si pertenecen a Grupo Afirme y solicitar información sobre el avance de las negociaciones.

El dirigente sindical reiteró que la prioridad es acelerar el proceso y alcanzar una solución definitiva para la siderúrgica, ante la prolongada incertidumbre que enfrentan los trabajadores y sus familias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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