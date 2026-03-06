Movimiento Ciudadano inaugura la Casa Naranja en Monclova

Monclova
/ 6 marzo 2026
    Movimiento Ciudadano inaugura la Casa Naranja en Monclova
    Movimiento Ciudadano busca impulsar un proyecto político con resultados para la sociedad. LIDIET MEXICANO

El espacio busca ser un punto de encuentro para la participación ciudadana

Monclova ya cuenta con la Casa Naranja de Movimiento Ciudadano, un espacio creado con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para la participación ciudadana y la construcción de proyectos enfocados en la comunidad.

La inauguración fue encabezada por Jaime Díaz, precandidato a la diputación por el Distrito 05, quien estuvo acompañado por la coordinadora estatal del partido, Liz Felán, así como por el coordinador local, Abelardo Eagleston.

Durante el evento, Jaime Díaz señaló que este nuevo espacio nace con la intención de abrir las puertas a la ciudadanía y fortalecer un proyecto político que, dijo, busca generar resultados reales para la sociedad.

Destacó que se trata de un movimiento impulsado por ciudadanos que buscan hacer política de una manera distinta, rompiendo con las estructuras tradicionales y apostando por la participación directa de la gente.

La apertura fue encabezada por Jaime Díaz, precandidato a diputado por el Distrito 05. LIDIET MEXICANO

Asimismo, mencionó que el proyecto está dirigido a quienes desean involucrarse y construir desde la ciudadanía, con el respaldo de vecinos y simpatizantes que comparten la idea de trabajar por un cambio en la comunidad.

Finalmente, Díaz subrayó que con la apertura de la Casa Naranja en Monclova, Movimiento Ciudadano busca fortalecer su presencia en la región e impulsar la participación de jóvenes y ciudadanos interesados en involucrarse en la vida pública.

