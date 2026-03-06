Movimiento Ciudadano inaugura la Casa Naranja en Monclova

Monclova ya cuenta con la Casa Naranja de Movimiento Ciudadano, un espacio creado con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para la participación ciudadana y la construcción de proyectos enfocados en la comunidad.

La inauguración fue encabezada por Jaime Díaz, precandidato a la diputación por el Distrito 05, quien estuvo acompañado por la coordinadora estatal del partido, Liz Felán, así como por el coordinador local, Abelardo Eagleston.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan en Monclova programa de lectura ‘Alfabetización Inicial’ para estudiantes de primaria

Durante el evento, Jaime Díaz señaló que este nuevo espacio nace con la intención de abrir las puertas a la ciudadanía y fortalecer un proyecto político que, dijo, busca generar resultados reales para la sociedad.

Destacó que se trata de un movimiento impulsado por ciudadanos que buscan hacer política de una manera distinta, rompiendo con las estructuras tradicionales y apostando por la participación directa de la gente.