Presentan en Monclova programa de lectura ‘Alfabetización Inicial’ para estudiantes de primaria

Monclova
/ 6 marzo 2026
    Presentan en Monclova programa de lectura ‘Alfabetización Inicial’ para estudiantes de primaria
    El programa busca fortalecer las habilidades de lectura y escritura en niñas y niños de primero a tercer grado. LIDIET MEXICANO

La estrategia educativa fue presentada y destacaron la importancia de impulsar herramientas que refuercen el aprendizaje en los primeros años de la formación escolar

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las habilidades de lectura y escritura en estudiantes de nivel básico, fue presentado en Monclova el programa de lectura “Alfabetización Inicial”.

Este programa está dirigido a alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer grado de primaria.

Funcionarios estatales y municipales participaron en la presentación del programa educativo en la escuela El Socorro.
Funcionarios estatales y municipales participaron en la presentación del programa educativo en la escuela El Socorro. LIDIET MEXICANO

El evento se realizó en la escuela El Socorro, donde estuvieron presentes el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano; además de Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Los funcionarios estatales dieron a conocer esta estrategia educativa que busca reforzar las competencias fundamentales en el proceso de aprendizaje de niñas y niños en sus primeros años de formación escolar.

La estrategia pretende reforzar las competencias básicas de aprendizaje en estudiantes de nivel básico.
La estrategia pretende reforzar las competencias básicas de aprendizaje en estudiantes de nivel básico. LIDIET MEXICANO

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó la importancia de impulsar este tipo de programas que contribuyen al desarrollo académico de las nuevas generaciones, al considerar que la lectura y la escritura son pilares fundamentales para el aprendizaje.

Dijo que se trabaja de manera coordinada con autoridades estatales para fortalecer las políticas públicas en materia educativa.

Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia educativa que impulsa el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, enfocada en mejorar la calidad educativa y brindar mayores oportunidades de aprendizaje a las niñas y niños de Coahuila.

