Presentan en Monclova programa de lectura ‘Alfabetización Inicial’ para estudiantes de primaria

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las habilidades de lectura y escritura en estudiantes de nivel básico, fue presentado en Monclova el programa de lectura "Alfabetización Inicial". Este programa está dirigido a alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer grado de primaria.

El evento se realizó en la escuela El Socorro, donde estuvieron presentes el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano; además de Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Los funcionarios estatales dieron a conocer esta estrategia educativa que busca reforzar las competencias fundamentales en el proceso de aprendizaje de niñas y niños en sus primeros años de formación escolar.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó la importancia de impulsar este tipo de programas que contribuyen al desarrollo académico de las nuevas generaciones, al considerar que la lectura y la escritura son pilares fundamentales para el aprendizaje. Dijo que se trabaja de manera coordinada con autoridades estatales para fortalecer las políticas públicas en materia educativa. Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia educativa que impulsa el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, enfocada en mejorar la calidad educativa y brindar mayores oportunidades de aprendizaje a las niñas y niños de Coahuila.

