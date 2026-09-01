Muere ciclista tras ser atropellado en la colonia Occidental de Frontera, Coahuila

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    Muere ciclista tras ser atropellado en la colonia Occidental de Frontera, Coahuila
    Elementos de emergencia acudieron a la calle Agraristas, donde un ciclista murió tras ser atropellado. ARCHIVO

El hombre, identificado preliminarmente como Benito, fue impactado por un automóvil en la calle Agraristas; paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales

FRONTERA, COAH.- Un hombre de aproximadamente 60 años, identificado de manera preliminar como Benito, murió la tarde de este martes luego de ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por calles de la colonia Occidental, en Ciudad Frontera, Coahuila.

De acuerdo con la información difundida este martes 1 de septiembre por diferentes medios regionales, el accidente ocurrió sobre la calle Agraristas, donde el ciclista fue impactado por un automóvil y, tras el golpe, cayó violentamente contra el pavimento.

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El reporte movilizó a paramédicos de Cruz Ámbar, quienes acudieron al sitio para brindarle atención. Sin embargo, al revisar al hombre determinaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, familiares llegaron al sitio y realizaron la identificación de la víctima. Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento del percance y efectuar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la información pública disponible no precisa la identidad completa del fallecido, las características del automóvil involucrado ni la identidad o situación legal del conductor. Tampoco se ha informado oficialmente sobre alguna detención relacionada con el accidente.

La calle Agraristas se encuentra dentro de la colonia Occidental, sector donde anteriormente se han registrado distintos percances viales. Autoridades municipales tomaron conocimiento del hecho para establecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento.

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La información sobre la víctima y el accidente permanece sujeta a las diligencias de las autoridades, por lo que cualquier dato adicional deberá ser confirmado por las instancias correspondientes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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