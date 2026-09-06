Muere hombre tras volcar en carretera Monclova-Candela

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 39 años perdió la vida la mañana de este domingo tras sufrir una volcadura en la carretera Monclova-Candela, a la altura del kilómetro 16, donde el vehículo salió de la cinta asfáltica y terminó a varios metros de la vía. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad que acudieron al sitio para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Al sitio también arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía del Estado y Guardia Nacional, quienes apoyaron en el resguardo del área mientras se desarrollaban las investigaciones. De acuerdo con la información de diferentes medios locales, una camioneta Honda CR-V de color gris salió de la carretera y terminó volcada a un costado de la carpeta asfáltica. Las autoridades no habían establecido públicamente las causas que provocaron que el conductor perdiera el control, por lo que no se descartan actualizaciones conforme avancen las diligencias.

Personal ministerial quedó a cargo de las investigaciones para establecer la mecánica del percance, confirmar oficialmente la identidad de la víctima y realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento tampoco se había informado sobre otras personas lesionadas o vehículos involucrados. Las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes en el punto del accidente.