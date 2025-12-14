Muere joven de 25 años tras permanecer horas expuesto al frío en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- La madrugada del sábado, un joven de 25 años perdió la vida presuntamente por hipotermia tras permanecer varias horas a la intemperie en el patio de su domicilio, ubicado en la colonia Libertad de Castaños.

Familiares de Pablo Alexis ¨N¨ solicitaron el apoyo de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) al percatarse de que el joven no reaccionaba ni despertaba. Al llegar, los socorristas detectaron que presentaba signos vitales muy bajos y una temperatura corporal crítica, por lo que procedieron a estabilizarlo y trasladarlo de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila entre los estados con menos denuncias por incumplimiento de servidores públicos en 2024

A pesar de los esfuerzos médicos, Pablo falleció minutos después de su ingreso al nosocomio. De manera preliminar, se informó que la causa del deceso fue hipotermia, derivada de la exposición prolongada a las bajas temperaturas durante la madrugada.

Según información extraoficial, el joven padecía de sus facultades mentales. Fuentes indicaron que, en un primer momento, familiares se habrían negado a permitir su traslado al hospital, aunque posteriormente solicitaron la intervención de los socorristas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para dar fe del fallecimiento, tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán estudios para confirmar oficialmente las causas de la muerte.

(Con información de medios locales)