Muere otro trabajador de AHMSA; obreros denuncian abandono

MONCLOVA, COAH.- El gremio obrero de Altos Hornos de México vuelve a estar de luto tras confirmarse el fallecimiento de Héctor Reyna Hinojos, conocido entre sus compañeros como “El Toy”, quien se desempeñó durante años en el departamento de Grúas de la acerera. Trabajadores y ex trabajadores de AHMSA lamentaron la muerte de su compañero y señalaron que nuevamente una familia queda marcada por las consecuencias de la crisis que enfrenta la empresa, mientras continúan pendientes los pagos de salarios, prestaciones, terminaciones y finiquitos.

Con el fallecimiento de Héctor Reyna Hinojos, los trabajadores señalan que ya son 86 los compañeros que han perdido la vida durante el proceso de quiebra de AHMSA, muchos de ellos sin alcanzar a recibir los recursos que esperaban. Los obreros condenaron la falta de respuesta de los distintos niveles de gobierno para atender la situación que enfrentan las familias afectadas por la paralización de la acerera, al considerar que han quedado prácticamente abandonadas en medio de una crisis que se ha prolongado durante años.

Señalaron que detrás de cada uno de estos fallecimientos existe una familia que también resulta afectada, pues los trabajadores murieron esperando recuperar los recursos que les corresponden por años de trabajo en AHMSA. Los compañeros de “El Toy” exigieron que se atienda de una vez por todas la problemática de la acerera y se dé una solución a los trabajadores y ex trabajadores que continúan esperando sus pagos. Para el gremio, la muerte de Héctor Reyna Hinojos vuelve a evidenciar el costo humano que ha dejado la crisis de AHMSA en la Región Centro de Coahuila, donde miles de familias siguen padeciendo las consecuencias de la paralización de la empresa.

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