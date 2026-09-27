Muerte de joven de 21 años moviliza a cuerpos de emergencia en Monclova

La víctima fue identificada como Héctor Iván Martínez Lucio. El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Minas de la Trinidad.

MONCLOVA, COAH.- La muerte de un joven padre de 21 años movilizó durante las primeras horas de este domingo a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales en la colonia Colinas de Santiago, al sur de Monclova , donde fue localizado sin vida dentro de su domicilio.

Fue su esposa quien encontró al joven y solicitó ayuda a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al inmueble, pero tras valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiacos aseguraron posteriormente el lugar para permitir el trabajo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes realizaron las primeras diligencias para documentar las circunstancias del fallecimiento.

Una vez concluidos los trabajos en la vivienda, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente y continuar con el procedimiento ministerial.

Las versiones iniciales señalan que antes de los hechos el joven habría tenido una discusión con integrantes de su familia y posteriormente un altercado con su esposa. Ese dato forma parte únicamente de los reportes preliminares y, hasta el momento, no permite establecer una relación causal con la decisión que habría tomado posteriormente.