Mujer pierde la vida dentro de su auto en Monclova; sus familiares la llevaban al IMSS

Monclova
/ 8 diciembre 2025
    El vehículo quedó detenido sobre la avenida López Mateos tras la emergencia. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Presuntamente, el fallecimiento de la mujer de 35 años se debió a un malestar súbito, sin indicios de violencia

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 35 años perdió la vida al interior de su vehículo en Monclova, mientras era trasladada a un hospital debido a un malestar que presentaba.

El hecho ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos, frente al parque Xochipilli I, donde Martha Eugenia ¨N¨ dejó de responder de manera repentina mientras era llevada al Seguro Social.

Israel, quien conducía la unidad, detuvo el vehículo al percatarse de la gravedad de la situación y pidió ayuda en el lugar.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal arribaron primero para asegurar el área y evitar la alteración de la escena. Minutos después, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron el control de las diligencias y confirmaron el fallecimiento.

Peritos de Servicios Forenses realizaron el levantamiento de indicios y la documentación correspondiente. Las autoridades no encontraron signos de violencia, por lo que la primera línea de investigación apunta a un deceso por causas naturales.

Será el Servicio Médico Forense quien determine la causa exacta de la muerte mediante la necropsia.

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

