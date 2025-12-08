Mujer pierde la vida dentro de su auto en Monclova; sus familiares la llevaban al IMSS

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 35 años perdió la vida al interior de su vehículo en Monclova, mientras era trasladada a un hospital debido a un malestar que presentaba.

El hecho ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos, frente al parque Xochipilli I, donde Martha Eugenia ¨N¨ dejó de responder de manera repentina mientras era llevada al Seguro Social.

Israel, quien conducía la unidad, detuvo el vehículo al percatarse de la gravedad de la situación y pidió ayuda en el lugar.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal arribaron primero para asegurar el área y evitar la alteración de la escena. Minutos después, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron el control de las diligencias y confirmaron el fallecimiento.

Peritos de Servicios Forenses realizaron el levantamiento de indicios y la documentación correspondiente. Las autoridades no encontraron signos de violencia, por lo que la primera línea de investigación apunta a un deceso por causas naturales.

Será el Servicio Médico Forense quien determine la causa exacta de la muerte mediante la necropsia.