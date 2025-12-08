Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
El cierre en la autopista Monterrey-Saltillo continúa tras el choque múltiple en el que un tráiler se incendió y dejó tres personas lesionadas.
Monterrey, Nuevo León.- La carretera Monterrey-Saltillo continúa cerrada la mañana de este lunes luego de un accidente vial que involucró varias unidades pesadas y un vehículo particular, ayer domingo.
Protección Civil de Nuevo León informó que el último reporte que tienen es que la vía que conecta los estados de Nuevo León y Tamaulipas permanece cerrada.
La dependencia estatal indicó que en el lugar se hace cargo Guardia Nacional.
TRÁILER ARDE EN LLAMAS TRAS CHOCAR CONTRA OTRA UNIDAD
De acuerdo con lo que se informó ayer un tráiler terminó incendiado tras chocar con otra unidad y dejó un saldo de tres personas lesionadas.
El accidente fue reportado a las 18:00 horas en la autopista en el sentido hacia Monterrey.
El percance vial involucró un tráiler que llevaba rollos de alambre, un autotanque que transportaba aceite y dos unidades de carga más, así como una camioneta Silverado.
Entre los lesionados está una mujer, que iba como acompañante de la unidad pesada que se incendió, identificada como María Elena Armendariz, quien fue trasladada para su atención médica.