$!Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo

Monterrey, Nuevo León.- La carretera Monterrey-Saltillo continúa cerrada la mañana de este lunes luego de un accidente vial que involucró varias unidades pesadas y un vehículo particular, ayer domingo.

Protección Civil de Nuevo León informó que el último reporte que tienen es que la vía que conecta los estados de Nuevo León y Tamaulipas permanece cerrada.

La dependencia estatal indicó que en el lugar se hace cargo Guardia Nacional.