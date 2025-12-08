Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo

México
/ 8 diciembre 2025
    Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
    Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona Foto: cortesía

El cierre en la autopista Monterrey-Saltillo continúa tras el choque múltiple en el que un tráiler se incendió y dejó tres personas lesionadas.

Monterrey, Nuevo León.- La carretera Monterrey-Saltillo continúa cerrada la mañana de este lunes luego de un accidente vial que involucró varias unidades pesadas y un vehículo particular, ayer domingo.

Protección Civil de Nuevo León informó que el último reporte que tienen es que la vía que conecta los estados de Nuevo León y Tamaulipas permanece cerrada.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo

La dependencia estatal indicó que en el lugar se hace cargo Guardia Nacional.

$!Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo

TRÁILER ARDE EN LLAMAS TRAS CHOCAR CONTRA OTRA UNIDAD

De acuerdo con lo que se informó ayer un tráiler terminó incendiado tras chocar con otra unidad y dejó un saldo de tres personas lesionadas.

El accidente fue reportado a las 18:00 horas en la autopista en el sentido hacia Monterrey.

El percance vial involucró un tráiler que llevaba rollos de alambre, un autotanque que transportaba aceite y dos unidades de carga más, así como una camioneta Silverado.

Entre los lesionados está una mujer, que iba como acompañante de la unidad pesada que se incendió, identificada como María Elena Armendariz, quien fue trasladada para su atención médica.

Temas


Accidentes
Carreras

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

true

Quién

Publicidad. REVISTA DIGITAL

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix