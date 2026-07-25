Municipios de Coahuila y Nuevo León preparan alianza para impulsar turismo y cultura

El grupo fue recibido en representación del alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas Álvarez, y por el director de Turismo, Luis Ángel Espinoza Medina.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Como parte de los preparativos para concretar el hermanamiento entre Cuatro Ciénegas y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, una comitiva del municipio regiomontano visitó el Pueblo Mágico coahuilense para conocer sus principales atractivos turísticos, históricos y culturales.

El recorrido inició en el Museo Venustiano Carranza, donde los visitantes conocieron parte del patrimonio histórico y arquitectónico que distingue a Cuatro Ciénegas, además de los sitios que han consolidado al municipio como uno de los principales destinos turísticos de Coahuila.

Más tarde, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este acercamiento representa un paso importante para fortalecer la relación entre ambas ciudades, ya que permitirá impulsar el intercambio de experiencias, la promoción conjunta de sus atractivos y el desarrollo de proyectos que beneficien a la población.

“En Cuatro Ciénegas creemos que trabajar de la mano con otras ciudades fortalece el turismo, promueve nuestra historia y genera nuevas oportunidades para el crecimiento económico y social de nuestra comunidad”, expresó el Edil.

Asimismo, señaló que el hermanamiento también favorecerá el intercambio cultural y de buenas prácticas en materia de promoción turística, preservación del patrimonio y desarrollo municipal.