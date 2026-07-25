Municipios de Coahuila y Nuevo León preparan alianza para impulsar turismo y cultura

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Monclova
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    Municipios de Coahuila y Nuevo León preparan alianza para impulsar turismo y cultura
    El Museo Venustiano Carranza fue uno de los puntos visitados por la delegación regiomontana durante su estancia en Cuatro Ciénegas. CORTESÍA

Comitiva de San Nicolás de los Garza recorre Cuatro Ciénegas previo a hermanamiento entre Municipios

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Como parte de los preparativos para concretar el hermanamiento entre Cuatro Ciénegas y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, una comitiva del municipio regiomontano visitó el Pueblo Mágico coahuilense para conocer sus principales atractivos turísticos, históricos y culturales.

El grupo fue recibido en representación del alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas Álvarez, y por el director de Turismo, Luis Ángel Espinoza Medina.

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El recorrido inició en el Museo Venustiano Carranza, donde los visitantes conocieron parte del patrimonio histórico y arquitectónico que distingue a Cuatro Ciénegas, además de los sitios que han consolidado al municipio como uno de los principales destinos turísticos de Coahuila.

Más tarde, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este acercamiento representa un paso importante para fortalecer la relación entre ambas ciudades, ya que permitirá impulsar el intercambio de experiencias, la promoción conjunta de sus atractivos y el desarrollo de proyectos que beneficien a la población.

“En Cuatro Ciénegas creemos que trabajar de la mano con otras ciudades fortalece el turismo, promueve nuestra historia y genera nuevas oportunidades para el crecimiento económico y social de nuestra comunidad”, expresó el Edil.

Asimismo, señaló que el hermanamiento también favorecerá el intercambio cultural y de buenas prácticas en materia de promoción turística, preservación del patrimonio y desarrollo municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-descubren-3-pinturas-rupestres-en-restauracion-de-saqueadas-preparan-visitas-guiadas-ED22303106

Finalmente, el Alcalde reiteró que su administración continuará impulsando estrategias para posicionar a Cuatro Ciénegas como un destino turístico de referencia a nivel nacional, aprovechando su riqueza natural, histórica y cultural para atraer más visitantes y fortalecer la economía local.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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