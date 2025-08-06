No se ha comprobado robo en caso de camaristas de hotel en Monclova: Poder Judicial

MONCLOVA, COAH.- En el caso del presunto robo de 1.5 millones de pesos al interior del hotel Holiday Inn en Monclova, se realizan las investigaciones iniciales por parte del Poder Judicial y, hasta el momento, no se ha establecido si ese monto existió realmente.

Miguel Mery Ayup, magistrado presidente, declaró durante su visita en Monclova que hay dos detenidas y ambas ahora enfrentan proceso en libertad portando brazaletes electrónicos rastreados por el Poder Judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Sale libre Hilda “N”, camarera acusada de robo en Monclova; juez le otorga brazalete

Aunque una de ellas obtuvo inicialmente prisión preventiva y fue trasladada al penal de Piedras Negras, este miércoles se autorizó el cambio de la medida cautelar a brazalete electrónico, aprobado por el juez Óscar Cadena.

Respecto a publicaciones en diversos medios donde se expuso que el dinero denunciado como robado se gastó en apuestas, el magistrado fue enfático: “Eso no está comprobado”.

Mery Ayup expresó que todo lo dicho hasta ahora, fuera del expediente judicial, es especulativo. “No podemos dar por hecho un robo sin pruebas claras”.

Será el juez quien determine si el dinero existió, si efectivamente fue robado y si su origen es lícito o no. “Esa es la labor de un juicio: confirmar o descartar. Nadie ha ganado ni perdido todavía”, expuso.

El titular del Poder Judicial pidió paciencia y respeto en este caso mediático y aseguró que el juez a cargo se apegará a la ley y será completamente imparcial.

“A nadie se le ha dado la razón, nadie ha dicho si se lo robaron o si existió el dinero o no; no se le ha dado prioridad a nadie”, expresó.

Finalmente, comentó que cualquier dato que surja será evaluado en el juicio. En caso de que la investigación cambie y se determine un delito distinto, se notificará al Ministerio Público.

“El interés del Poder Judicial es encontrar la verdad: si se robaron o no el dinero, si existió o no el dinero. Ese es el único interés. A la Fiscalía le corresponde su trabajo, al juez el suyo y a la defensa decir que no se lo robaron. Quien va a definir lo que pasó o no pasó será el juez con el Tribunal, con el proceso debido. Para eso son los procesos: para encontrar la verdad”.