No se ha comprobado robo en caso de camaristas de hotel en Monclova: Poder Judicial

Monclova
/ 6 agosto 2025
    No se ha comprobado robo en caso de camaristas de hotel en Monclova: Poder Judicial
    Miguel Mery Ayup, magistrado presidente, pidió paciencia y respeto en el proceso por el presunto robo en un hotel de Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

El Poder Judicial investiga el presunto robo de 1.5 millones de pesos en Monclova; el magistrado Miguel Mery Ayup aclaró que no está comprobada la existencia del dinero y pidió respeto al proceso, que será definido por el juez

MONCLOVA, COAH.- En el caso del presunto robo de 1.5 millones de pesos al interior del hotel Holiday Inn en Monclova, se realizan las investigaciones iniciales por parte del Poder Judicial y, hasta el momento, no se ha establecido si ese monto existió realmente.

Miguel Mery Ayup, magistrado presidente, declaró durante su visita en Monclova que hay dos detenidas y ambas ahora enfrentan proceso en libertad portando brazaletes electrónicos rastreados por el Poder Judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Sale libre Hilda “N”, camarera acusada de robo en Monclova; juez le otorga brazalete

Aunque una de ellas obtuvo inicialmente prisión preventiva y fue trasladada al penal de Piedras Negras, este miércoles se autorizó el cambio de la medida cautelar a brazalete electrónico, aprobado por el juez Óscar Cadena.

Respecto a publicaciones en diversos medios donde se expuso que el dinero denunciado como robado se gastó en apuestas, el magistrado fue enfático: “Eso no está comprobado”.

Mery Ayup expresó que todo lo dicho hasta ahora, fuera del expediente judicial, es especulativo. “No podemos dar por hecho un robo sin pruebas claras”.

Será el juez quien determine si el dinero existió, si efectivamente fue robado y si su origen es lícito o no. “Esa es la labor de un juicio: confirmar o descartar. Nadie ha ganado ni perdido todavía”, expuso.

El titular del Poder Judicial pidió paciencia y respeto en este caso mediático y aseguró que el juez a cargo se apegará a la ley y será completamente imparcial.

“A nadie se le ha dado la razón, nadie ha dicho si se lo robaron o si existió el dinero o no; no se le ha dado prioridad a nadie”, expresó.

Finalmente, comentó que cualquier dato que surja será evaluado en el juicio. En caso de que la investigación cambie y se determine un delito distinto, se notificará al Ministerio Público.

“El interés del Poder Judicial es encontrar la verdad: si se robaron o no el dinero, si existió o no el dinero. Ese es el único interés. A la Fiscalía le corresponde su trabajo, al juez el suyo y a la defensa decir que no se lo robaron. Quien va a definir lo que pasó o no pasó será el juez con el Tribunal, con el proceso debido. Para eso son los procesos: para encontrar la verdad”.

Temas


Justicia
Robo

Localizaciones


Coahuila
Monclova

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?