Obreros exigen intervención federal a casi cuatro años del colapso de AHMSA, en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Obreros exigen intervención federal a casi cuatro años del colapso de AHMSA, en Monclova
    Familias vinculadas a la acerera continúan enfrentando dificultades económicas tras años de incertidumbre por la paralización de la empresa. LIDIET MEXICANO

Familias afectadas reclaman salida para recuperar empleos; enfrentan severos desgaste económico y social

MONCLOVA, COAH.- A casi cuatro años del inicio del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), obreros de la acerera exigieron la intervención directa del Gobierno Federal para destrabar el conflicto y dar una solución a miles de familias que continúan afectadas por la paralización de la empresa en Monclova, Coahuila.

Los trabajadores que se reúnen semanalmente a tratar los temas del proceso de la siderúrgica, mantienen la esperanza de que la acerera pueda concretar una venta en el corto plazo, al considerar que una posible transacción permitiría abrir la puerta a la reactivación de las operaciones, recuperar empleos y comenzar a recuperar la economía de Monclova y la Región Centro de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/soy-macho-no-machista-fox-llama-mala-presidenta-a-sheinbaum-y-prepara-su-regreso-electoral-video-LI23098146

La prolongada crisis ha generado un fuerte desgaste económico y social entre las familias vinculadas a AHMSA, luego de años de incertidumbre y de permanecer sin recibir salarios y prestaciones laborales.

Los obreros señalaron que las afectaciones han alcanzado directamente a los hogares, al grado de que algunos jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios ante la falta de recursos económicos.

“Pues yo creo que ya tenemos que tomar otras decisiones, aunque sean más radicales, y tenemos que convocar al pueblo y a la ciudadanía a que se acerquen al movimiento este, porque no es nada más de nosotros, los obreros que estamos fuera, es de todos los compañeros que se quedaron atorados ahí en el proceso: hijos, hermanos, parientes, primos, hermanos... todos ellos son parte de este problema”, expresó uno de los extrabajadores afectados.

A esto se suma la situación que enfrentan viudas de trabajadores que fallecieron durante este prolongado proceso, quienes, de acuerdo con los afectados, permanecen en condiciones de vulnerabilidad y sin recibir apoyos oficiales o los finiquitos correspondientes.

“Ya llevamos nosotros cerca de 90 compañeros que se nos han adelantado en este proceso por lo mismo: estar pensando, estar luchando, estar conviviendo con todos los problemas que conlleva esta quiebra”, agregó.

Ante este escenario, los representantes de los trabajadores solicitaron al Gobierno del Estado fortalecer las gestiones ante las autoridades federales y llevar el planteamiento hasta la Ciudad de México, con el objetivo de lograr una respuesta coordinada que atienda no solo el conflicto laboral, sino la emergencia económica y social que enfrenta la región.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-dice-que-estan-verificando-el-numero-de-estadounidenses-desparecidos-en-nepal-MA23100682

Los obreros también hicieron un llamado a la Presidenta de México para que visite Monclova y conozca de primera mano las condiciones que enfrentan las familias afectadas por la crisis de AHMSA.

Consideraron que la problemática ya rebasó el ámbito laboral y se convirtió en un asunto que impacta directamente la economía de toda la región centro, por lo que insistieron en que se requiere una intervención federal que permita encontrar una salida definitiva al conflicto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Empresas
Huelgas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto