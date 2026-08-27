Obreros exigen intervención federal a casi cuatro años del colapso de AHMSA, en Monclova

Los trabajadores que se reúnen semanalmente a tratar los temas del proceso de la siderúrgica, mantienen la esperanza de que la acerera pueda concretar una venta en el corto plazo, al considerar que una posible transacción permitiría abrir la puerta a la reactivación de las operaciones, recuperar empleos y comenzar a recuperar la economía de Monclova y la Región Centro de Coahuila.

MONCLOVA, COAH.- A casi cuatro años del inicio del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), obreros de la acerera exigieron la intervención directa del Gobierno Federal para destrabar el conflicto y dar una solución a miles de familias que continúan afectadas por la paralización de la empresa en Monclova , Coahuila.

La prolongada crisis ha generado un fuerte desgaste económico y social entre las familias vinculadas a AHMSA, luego de años de incertidumbre y de permanecer sin recibir salarios y prestaciones laborales.

Los obreros señalaron que las afectaciones han alcanzado directamente a los hogares, al grado de que algunos jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios ante la falta de recursos económicos.

“Pues yo creo que ya tenemos que tomar otras decisiones, aunque sean más radicales, y tenemos que convocar al pueblo y a la ciudadanía a que se acerquen al movimiento este, porque no es nada más de nosotros, los obreros que estamos fuera, es de todos los compañeros que se quedaron atorados ahí en el proceso: hijos, hermanos, parientes, primos, hermanos... todos ellos son parte de este problema”, expresó uno de los extrabajadores afectados.

A esto se suma la situación que enfrentan viudas de trabajadores que fallecieron durante este prolongado proceso, quienes, de acuerdo con los afectados, permanecen en condiciones de vulnerabilidad y sin recibir apoyos oficiales o los finiquitos correspondientes.

“Ya llevamos nosotros cerca de 90 compañeros que se nos han adelantado en este proceso por lo mismo: estar pensando, estar luchando, estar conviviendo con todos los problemas que conlleva esta quiebra”, agregó.

Ante este escenario, los representantes de los trabajadores solicitaron al Gobierno del Estado fortalecer las gestiones ante las autoridades federales y llevar el planteamiento hasta la Ciudad de México, con el objetivo de lograr una respuesta coordinada que atienda no solo el conflicto laboral, sino la emergencia económica y social que enfrenta la región.