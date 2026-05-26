Ofrece Estado respaldo a familia de menor fallecido en kínder de Monclova y exige atender riesgos escolares

El mandatario expresó sus condolencias a la familia del niño y aseguró que el Estado brindará acompañamiento y apoyo institucional ante la tragedia.

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, llamó a directivos y autoridades educativas a reforzar la detección oportuna de riesgos en los planteles escolares, luego del fallecimiento de un menor tras un accidente ocurrido en un kínder de Monclova.

“Sobre el fallecimiento de un menor en Monclova por un accidente en un columpio, es vital estar en comunicación con directores y maestros para ver qué mejoras se requieren en las escuelas. Los temas de riesgo no pueden ser burocráticos, deben atenderse de inmediato”, señaló.

Informó además que instruyó al secretario de Educación y a los subsecretarios del área a mantenerse pendientes del caso y agilizar la atención a posibles deficiencias en infraestructura escolar.

“Ya pedí al secretario y subsecretarios estar al pendiente y enviamos nuestras condolencias a la familia. Es importante que los directores de los planteles estén ‘al tiro’ de sus escuelas para atender detalles pequeños mientras nosotros programamos las obras grandes como techumbres”, comentó.

El gobernador subrayó que los directivos escolares deben fungir como el primer filtro para detectar situaciones que puedan poner en riesgo a los alumnos, principalmente en áreas recreativas e instalaciones de uso diario.

Finalmente, advirtió que en su administración no habrá tolerancia ante posibles negligencias o irregularidades en el servicio público relacionadas con la seguridad de estudiantes.

“En nuestro gobierno somos implacables y si llegamos a detectar alguna situación de algún funcionario que hace cosas indebidas, no habrá tolerancia”, concluyó.