Ofrecerán mastografías gratuitas en Hospital General de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Hospital General de Cuatro Ciénegas, Coahuila, realizará una jornada de mastografías gratuitas dirigida a mujeres mayores de 49 años, como parte de las acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades mamarias. Desde hoy miércoles y hasta este viernes 14 de agosto, de acuerdo con la convocatoria, las interesadas deberán presentar su CURP y tener más de 49 años de edad. También podrán acudir quienes estén interesadas en realizarse un chequeo, nunca se hayan realizado una exploración mamaria o presenten alguna anomalía en el seno.

La atención se brindará durante los tres días de la jornada, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Hospital General de Cuatro Ciénegas, ubicadas en calle Benito Juárez número 109. El servicio será completamente gratuito y busca facilitar el acceso a estudios preventivos para mujeres que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las mastografías forman parte de las herramientas utilizadas para detectar cambios o alteraciones en el tejido mamario que pueden requerir una valoración médica. La realización periódica de estudios preventivos permite identificar algunos problemas antes de que aparezcan síntomas, por lo que las jornadas gratuitas representan una alternativa para acercar estos servicios a la población.

Además de las mujeres que buscan realizarse un chequeo, la convocatoria contempla a quienes nunca se hayan practicado una exploración mamaria o hayan detectado alguna anomalía en sus senos. En estos casos, el estudio puede contribuir a determinar si es necesario continuar con una valoración médica especializada. La invitación contempla tanto a quienes buscan realizarse un chequeo como a aquellas que hayan detectado alguna alteración en sus senos, con el propósito de favorecer la detección oportuna y canalizar los casos que requieran atención médica.

Las autoridades de salud exhortaron a las mujeres que cumplan con los requisitos a aprovechar esta jornada gratuita y acudir durante las fechas y horarios establecidos.

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