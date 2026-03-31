Ofrecían préstamos y desaparecen en Monclova; clientes quedan sin respuesta

MONCLOVA, COAH.- Una financiera que operaba en una plaza comercial de Monclova cerró sus puertas sin previo aviso y dejó tras de sí múltiples señalamientos por presunto fraude, lo que ha generado la movilización de personas afectadas que continúan acudiendo al lugar en busca de respuestas. Se trata de la empresa identificada como MGB, la cual tenía operaciones en la plaza Andares, ubicada sobre el bulevar Ejército Nacional y la calle Marie Curie. De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, los responsables abandonaron el local sin notificar siquiera a los propietarios del inmueble, dejando únicamente mobiliario básico en el interior.

En el establecimiento permanecen un área de recepción, una mesa de café, así como escritorios y sillas, pero no hay rastro de personal. Comerciantes y encargados de negocios cercanos señalaron que desde hace aproximadamente una semana no se observa actividad en el local, lo que levantó sospechas. La situación tomó relevancia tras la llegada constante de ciudadanos que aseguraban haber sido contactados por la financiera mediante llamadas telefónicas o mensajes, en los que se les ofrecían préstamos que podían alcanzar hasta los 200 mil pesos. Sin embargo, al acudir al sitio, encontraron el lugar vacío. De acuerdo con los reportes, los montos afectados varían entre los 10 mil y los 150 mil pesos. Algunos de los denunciantes incluso refieren haber entregado documentación de alto valor, como escrituras de viviendas, en el proceso para acceder a los supuestos créditos. Ante el creciente número de señalamientos, personal administrativo y propietarios de la plaza comercial decidieron colocar un aviso en el exterior del local, en el que solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información sobre el paradero de quienes operaban la financiera. En el mismo mensaje se incluye un número telefónico para recibir datos que ayuden a su localización.

Según información proporcionada por la administración del lugar, la empresa tenía alrededor de cuatro meses operando en la ciudad y cumplía con el pago de renta, sin que se registraran incidentes previos. No obstante, tras conocerse las denuncias, optaron por alertar a la población mediante el anuncio colocado en el sitio. Mientras tanto, personas continúan llegando al inmueble con la intención de concretar trámites o recuperar su dinero, encontrándose con un escenario vacío que refuerza las sospechas de fraude. Hasta ahora, no se ha informado sobre la ubicación del personal involucrado, mientras el caso sigue generando inconformidad entre los afectados. (Con información de La Prensa de Coahuila)

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