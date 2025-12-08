Acuña: alumnos participan en experiencia internacional sobre la conservación de la mariposa monarca

ACUÑA, COAH.- Estudiantes de primero y segundo grado del Instituto Hispanoamericano de Villa Acuña participaron en una exposición escolar y en una videoconferencia internacional dedicada a la conservación de la mariposa monarca, reforzando el enfoque ambiental que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

La actividad integró el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios (ABPC), con el objetivo de formar alumnos críticos y conscientes, capaces de impulsar acciones sustentables en su entorno.

Entre los temas trabajados se incluyeron el manejo responsable de residuos, el ahorro de agua y energía, y la protección del hábitat de la mariposa monarca.

La videoconferencia contó con el respaldo del USDA Forest Service – Oficina de Programas Internacionales y del programa Wings Across the Americas, iniciativa que promueve la conservación de especies migratorias en Estados Unidos, América Latina y Canadá.

El enlace, realizado desde Chicago, permitió a los estudiantes dialogar directamente con el ponente, quien respondió a sus preguntas sobre restauración de hábitat, cooperación internacional y el uso de transmisores científicos para el monitoreo de la migración 2025.

Durante la jornada se reconoció la trayectoria del profesor Carlos Armendáriz Ulloa, integrante del programa Correo Real Mariposa Monarca y de la Red de Educadores Ambientales en la zona norte de Coahuila.

Su liderazgo, destacaron, ha sido fundamental en el impulso de proyectos de educación ambiental y en la vinculación de Acuña con la comunidad científica internacional.

La actividad concluyó con un llamado a proteger el hábitat de la mariposa monarca, símbolo de esfuerzo, resiliencia y cooperación entre tres países. Preservar esta migración extraordinaria, recordaron los organizadores, es una responsabilidad compartida.