Pacientes oncológicos se quedan sin quimioterapia en clínica del IMSS en Monclova

Pacientes con diversos tipos de cáncer se quedaron sin recibir sus tratamientos este martes en el Centro de Infusiones de la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monclova, debido a que no llegaron los medicamentos necesarios para la preparación de las quimioterapias. La suspensión de los tratamientos ocurrió en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cuando los pacientes que tenían programada su atención acudieron a la unidad médica, pero fueron enviados de regreso a sus hogares ante la falta de las mezclas oncológicas.

De acuerdo con la información proporcionada, el personal explicó que, presuntamente, debido a trabajos de mantenimiento en las instalaciones donde se preparan los medicamentos, no fue posible enviarlos al Centro de Infusiones, por lo que ningún paciente pudo recibir la terapia programada. El problema se suma a las dificultades que enfrentan desde hace varios meses los pacientes oncológicos para acceder a medicamentos indispensables. Entre los casos reportados se encuentra el desabasto de bevacizumab, un fármaco del que algunos pacientes estuvieron alrededor de cuatro meses sin disponer. El bevacizumab es un medicamento biológico utilizado para tratar distintos tipos de cáncer. Pertenece al grupo de los anticuerpos monoclonales y actúa como agente antiangiogénico, al bloquear señales que favorecen la formación de vasos sanguíneos que alimentan determinados tumores, lo que ayuda a frenar su crecimiento. La falta de estos medicamentos y la suspensión de las aplicaciones generan preocupación entre los pacientes y sus familias, quienes dependen de la continuidad de sus tratamientos y enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán recibirlos.

Incluso, trabajadores del propio Centro de Infusiones han expresado preocupación por la situación de las personas atendidas en la unidad, pues son testigos de cómo acuden a sus citas médicas y se retiran sin recibir la terapia que tenían programada. Ante esta situación, los pacientes requieren una respuesta que permita garantizar el suministro de medicamentos oncológicos y evitar nuevas suspensiones, ya que la atención oportuna y la continuidad de los tratamientos son fundamentales para el manejo de esta enfermedad.

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