Partido de México ante Corea impulsa ventas; suben hasta 40%, reporta Canaco

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Monclova
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    Partido de México ante Corea impulsa ventas; suben hasta 40%, reporta Canaco
    El Mundial también impulsa la venta de artículos alusivos a la Selección Mexicana, como playeras y accesorios. LIDIET MEXICANO

Algunos negocios de alimentos podrían alcanzar incrementos cercanos al 50 por ciento en sus ingresos.

MONCLOVA, COAH.- La expectativa por el partido de la Selección Mexicana frente a Corea dentro del Mundial no solo mantiene atentos a miles de aficionados, sino que también genera una importante derrama económica para el comercio de Monclova.

Restaurantes y bares de la ciudad reportan reservaciones al 100 por ciento de su capacidad, mientras que diversos negocios estiman incrementos en sus ventas de entre un 30 y 40 por ciento, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Arturo Valdés.

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El dirigente del comercio organizado señaló que, luego del triunfo obtenido por México en su encuentro anterior, aumentó el entusiasmo entre los aficionados, convirtiendo el duelo ante Corea en uno de los eventos más esperados de la semana.

Explicó que desde días previos al partido los restaurantes comenzaron a recibir reservaciones hasta alcanzar su máxima capacidad, situación que también se refleja en bares y establecimientos que transmitirán el encuentro, donde se prevé una alta afluencia de clientes.

“Ya están al cien por ciento los restaurantes y también los bares. La gente quiere reunirse para ver jugar a México y eso genera un movimiento muy importante para todos los negocios”, comentó.

Valdés destacó que el impacto económico no se limita únicamente a los establecimientos donde se proyectará el partido, ya que también beneficia a otros sectores comerciales. Señaló que muchas familias y grupos de amigos optan por organizar reuniones en sus hogares, lo que incrementa la compra de carne para asar, botanas, bebidas y diversos productos.

“Mucha gente se organiza y dice: ‘Yo llevo la carne, yo llevo la cerveza, yo llevo las botanas’, y todo eso representa consumo para el comercio local”, explicó.

El presidente de CANACO estimó que los giros relacionados con alimentos y bebidas podrían registrar aumentos de entre un 30 y 40 por ciento en sus ventas, mientras que algunos establecimientos dedicados a la preparación de comida podrían alcanzar incrementos cercanos al 50 por ciento durante la jornada del encuentro.

Asimismo, indicó que el Mundial también ha favorecido la venta de artículos alusivos a la Selección Mexicana, como playeras y accesorios. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para realizar sus compras en comercios establecidos de Monclova y apoyar la economía local.

Señaló que algunos vendedores provenientes de otras ciudades llegan únicamente durante este tipo de eventos, realizan sus ventas y posteriormente se retiran, por lo que los recursos económicos no permanecen en la región.

“Hay que fortalecer la economía local. Si van a comprar una playera, que sea en una tienda de deportes o en un comercio establecido de Monclova. Así el dinero se queda aquí y beneficia a las familias de nuestra ciudad”, expresó.

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Arturo Valdés consideró que este tipo de eventos deportivos representan una oportunidad para el sector comercial, especialmente ante la necesidad de recuperar ventas y aprovechar temporadas de alta demanda.

“Es una derrama económica que en estos tiempos bien que la necesitamos. Ojalá la sepamos aprovechar y que siga beneficiando al comercio local”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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