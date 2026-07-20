Los otros datos

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por Monsi
CARTONES / 20 julio 2026
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El Gobierno Federal reportó una reducción histórica del 48 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reducción se debe a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Sin embargo, la reducción presentada de forma oficial contrasta con la realidad diaria. Por ejemplo, este fin de semana se registró un multihomicidio en el estado de Zacatecas, donde 10 personas fueron halladas sin vida, entre ellas figuras públicas, como Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde del municipio de Sombrerete; Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; así como cinco empresarios del ramo de la construcción y centros nocturnos, y un líder ganadero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-destaca-reduccion-de-48-en-homicidios-dolosos-junio-de-2026-registra-la-cifra-mas-baja-desde-2015-PG22170917
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