Saraperos y Sultanes reanudan serie suspendida con doble cartelera en Monterrey

Los Saraperos de Saltillo volverán este martes al diamante del Estadio Mobil Super para enfrentar a los Sultanes de Monterrey en una jornada especial de doble cartelera que servirá para concluir una serie inconclusa desde principios de junio y, al mismo tiempo, abrir un nuevo capítulo en una de las rivalidades más tradicionales de la Zona Norte. La actividad comenzará a las 18:00 horas con la reanudación del encuentro suspendido por lluvia el pasado 4 de junio en el Estadio Francisco I. Madero, mismo que quedó hasta el momento 1-5 a favor de Saltillo. Aunque el juego se disputará en Monterrey, Saltillo aparecerá administrativamente como local para completar las nueve entradas reglamentarias o más en caso de ser necesario.

Una vez concluido ese compromiso, ambas novenas disputarán un segundo encuentro programado a siete entradas, dando inicio formal a una nueva serie entre los equipos del noreste.

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Saraperos llega motivado tras ganar serie en Jalisco La doble cartelera encuentra a ambos clubes en escenarios distintos dentro de la clasificación. Los Sultanes ocupan el tercer lugar de la Zona Norte con marca de 41 victorias y 36 derrotas, instalados en zona de postemporada y a la caza de los equipos que encabezan el sector. Por su parte, los Saraperos marchan en la octava posición con récord de 31 triunfos y 45 derrotas. Sin embargo, el equipo dirigido por José “Cheo” Molina llega con mejores sensaciones luego de conquistar la serie ante los Charros de Jalisco por dos juegos a uno durante el fin de semana. La novena saltillense se recuperó de una derrota en extrainnings en el primer encuentro para ganar los siguientes dos compromisos, apoyada en una ofensiva oportuna y en actuaciones destacadas de su cuerpo de lanzadores. Actualmente, los Toros de Tijuana lideran la Zona Norte con marca de 51-24, seguidos por Caliente de Durango (42-35) y Sultanes (41-36). Detrás aparecen Acereros de Monclova (40-38), Charros de Jalisco (39-38), Algodoneros de Unión Laguna (36-42) y Rieleros de Aguascalientes (35-39), mientras que Saltillo busca cerrar la distancia en la recta final de la campaña.

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Una deuda pendiente desde junio La serie también tiene un ingrediente especial. A principios de junio, Sultanes visitó el Estadio Francisco I. Madero y tomó ventaja al ganar los dos primeros encuentros de la confrontación. El tercer juego quedó inconcluso debido a la lluvia cuando apenas se disputaba la segunda entrada. Más de un mes después, ambas organizaciones finalmente completarán ese compromiso, ahora en Monterrey y bajo una condición poco habitual: Saraperos fungirá como local administrativo en territorio regiomontano. El resultado de ese duelo pendiente podría tener impacto tanto en la lucha de Monterrey por mantenerse entre los primeros puestos como en las aspiraciones de Saltillo de mejorar su ubicación en el standing.

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Jugadores a seguir Uno de los nombres a observar será el de Christian Villanueva, quien atraviesa un buen momento ofensivo tras conectar cuadrangulares en juegos consecutivos durante la serie frente a Charros. El antesalista fue pieza clave en las victorias obtenidas en Guadalajara. También destaca Fernando Villegas, uno de los bateadores más consistentes de la alineación saltillense y un jugador que ha respondido en momentos importantes durante la temporada. En el bullpen, Jesús Cruz se ha convertido en una pieza confiable para los cierres de juego y llega después de asegurar triunfos importantes en la serie anterior. Para los Saraperos de José “Cheo” Molina, la doble jornada representa una oportunidad de extender el impulso conseguido en Jalisco y sumar terreno en la clasificación. Del otro lado, los Sultanes buscarán hacer valer su condición de locales y mantener su posición entre los principales contendientes de la Zona Norte.