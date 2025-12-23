Refuerza Torreón operativo vial por festejos de Nochebuena y Navidad

Torreón
/ 23 diciembre 2025
    Refuerza Torreón operativo vial por festejos de Nochebuena y Navidad
    Agentes de Tránsito mantienen presencia en puntos estratégicos de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Cerca de 170 elementos participan en el Operativo Decembrino 2025 en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con motivo de los festejos de Nochebuena y Navidad, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar el reglamento vial, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias.

La titular de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que la falta de precaución y el exceso de velocidad continúan siendo las principales causas de hechos de tránsito, por lo que subrayó la importancia de extremar cuidados en esta temporada, cuando se incrementa la movilidad en zonas comerciales y la convivencia social.

$!Elementos de Tránsito orientan a conductores en áreas de alta afluencia.
Elementos de Tránsito orientan a conductores en áreas de alta afluencia. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Recordó que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias nocivas, y destacó que más allá de las sanciones, el objetivo del llamado es generar conciencia sobre los riesgos que estas conductas representan tanto para los conductores como para terceros.

La funcionaria informó que se mantiene activo el Operativo Decembrino 2025, el cual cuenta con el respaldo de aproximadamente 170 elementos desplegados en puntos estratégicos y zonas comerciales, donde realizan labores de orientación vial y apoyo a la ciudadanía.

Asimismo, recomendó a los automovilistas tomar en cuenta el aumento en el flujo vehicular y la alta demanda de espacios de estacionamiento, con el fin de evitar contratiempos.

$!El despliegue de elementos forma parte de las acciones decembrinas.
El despliegue de elementos forma parte de las acciones decembrinas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Faz Dávila destacó que, por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, se reforzó la presencia de agentes en zonas clave de la ciudad para garantizar orden, fluidez vehicular y seguridad. “La prioridad es dar desahogo al tráfico que se presenta en estas fechas y proteger la integridad de torreonenses y visitantes”, puntualizó.

Finalmente, exhortó a respetar los señalamientos viales, atender las indicaciones de los agentes y conducir de manera responsable, como parte del esfuerzo conjunto para mantener una temporada decembrina segura y ordenada.

Temas


Vialidad
tránsito
operativos

Localizaciones


Torreón

