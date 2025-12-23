Refuerza Torreón operativo vial por festejos de Nochebuena y Navidad

TORREÓN, COAH.- Con motivo de los festejos de Nochebuena y Navidad, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar el reglamento vial, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias. La titular de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que la falta de precaución y el exceso de velocidad continúan siendo las principales causas de hechos de tránsito, por lo que subrayó la importancia de extremar cuidados en esta temporada, cuando se incrementa la movilidad en zonas comerciales y la convivencia social. TE PUEDE INTERESAR: Se registran 7 mil 547 consultas por casos respiratorios por semana en Coahuila

Recordó que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias nocivas, y destacó que más allá de las sanciones, el objetivo del llamado es generar conciencia sobre los riesgos que estas conductas representan tanto para los conductores como para terceros. La funcionaria informó que se mantiene activo el Operativo Decembrino 2025, el cual cuenta con el respaldo de aproximadamente 170 elementos desplegados en puntos estratégicos y zonas comerciales, donde realizan labores de orientación vial y apoyo a la ciudadanía. Asimismo, recomendó a los automovilistas tomar en cuenta el aumento en el flujo vehicular y la alta demanda de espacios de estacionamiento, con el fin de evitar contratiempos.