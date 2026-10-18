Pedalean a beneficio del Asilo de Castaños en maratón de spinning

El evento, realizado en la Plaza del Magisterio durante la tarde y noche del sábado, reunió a hombres y mujeres que se subieron a la bicicleta para pedalear durante tres horas continuas, cumpliendo así sus retos personales.

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de 130 personas, el Club Rotario Santiago de la Monclova celebró su quinto maratón de spinning con causa, una iniciativa con la que busca recaudar más de 100 mil pesos para la remodelación del Asilo de Ancianos de Castaños.

Ramón de la Cruz Córdova, presidente del club, informó que la quinta edición de la actividad tuvo una buena respuesta por parte de la comunidad, la cual se sumó a la noble causa para apoyar a los adultos mayores.

La clase estuvo a cargo de las instructoras Minerva Berrones y Mariana Liñán, quienes desde temprana hora supervisaron el acomodo de las bicicletas. Al caer la noche, encabezaron una coreografía acompañada de una discografía que recordó los éxitos musicales de los años 80 y 90.

De acuerdo con la organización, los fondos reunidos entre inscripciones y patrocinadores se destinarán a diversas necesidades del Asilo de Ancianos de Castaños, el cual requiere impermeabilizante para el techo, así como la remodelación de los baños y una mejor adecuación de la cocina y el comedor.

Actualmente, el asilo alberga a 18 adultos mayores. Como parte de sus apoyos previos, el mismo Club Rotario les entregó dos sillones reposet y una cama para hacer más amena su estancia. Durante el cierre de año, la institución también estará repartiendo despensas en los ejidos, entre otras actividades.