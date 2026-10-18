Pedalean a beneficio del Asilo de Castaños en maratón de spinning

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Pedalean a beneficio del Asilo de Castaños en maratón de spinning
    La recaudación del evento se destinará a la impermeabilización del techo y la remodelación de los baños y el comedor del asilo. REDES SOCIALES

El Club Rotario Santiago de la Monclova busca reunir más de 100 mil pesos para impermeabilizar el techo y remodelar baños, cocina y comedor del albergue

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de 130 personas, el Club Rotario Santiago de la Monclova celebró su quinto maratón de spinning con causa, una iniciativa con la que busca recaudar más de 100 mil pesos para la remodelación del Asilo de Ancianos de Castaños.

El evento, realizado en la Plaza del Magisterio durante la tarde y noche del sábado, reunió a hombres y mujeres que se subieron a la bicicleta para pedalear durante tres horas continuas, cumpliendo así sus retos personales.

Ulises Loza conquista el bicampeonato del 21K Monclova 2026: estos fueron los tiempos del podio

Ramón de la Cruz Córdova, presidente del club, informó que la quinta edición de la actividad tuvo una buena respuesta por parte de la comunidad, la cual se sumó a la noble causa para apoyar a los adultos mayores.

La clase estuvo a cargo de las instructoras Minerva Berrones y Mariana Liñán, quienes desde temprana hora supervisaron el acomodo de las bicicletas. Al caer la noche, encabezaron una coreografía acompañada de una discografía que recordó los éxitos musicales de los años 80 y 90.

De acuerdo con la organización, los fondos reunidos entre inscripciones y patrocinadores se destinarán a diversas necesidades del Asilo de Ancianos de Castaños, el cual requiere impermeabilizante para el techo, así como la remodelación de los baños y una mejor adecuación de la cocina y el comedor.

Actualmente, el asilo alberga a 18 adultos mayores. Como parte de sus apoyos previos, el mismo Club Rotario les entregó dos sillones reposet y una cama para hacer más amena su estancia. Durante el cierre de año, la institución también estará repartiendo despensas en los ejidos, entre otras actividades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Asilo
adultos mayores

Localizaciones


Monclova

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
José Madero, uno de los más aclamados del Festival Saltillera, presentó en vivo los temas de su nuevo álbum.

Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
Apuesta. La primera edición del Saltillera Fest reunirá propuestas de rock alternativo, ska y pop para una jornada musical en la Hacienda El Mimbre

¡Se llegó el día! Del rock al ska: los números detrás de las estrellas del Saltillera Fest
true

Coahuila: Anexos, entre la necesidad y los riesgos
El entrenamiento funcional fortalece habilidades que facilitan las actividades cotidianas.

Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida
Las revisiones visuales permiten identificar alteraciones que pueden pasar inadvertidas.

Salud visual: por qué es importante realizar un examen optométrico
¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

El Dr. Ismael Tapia destaca la importancia de tomar decisiones informadas antes de considerar una cirugía estética.

Cirugía estética: riesgos y cuidados antes de tomar una decisión