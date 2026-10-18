Ulises Loza conquista el bicampeonato del 21K Monclova 2026: estos fueron los tiempos del podio

Ulises Adrián Loza Cruz volvió a conquistar su ciudad. El atleta monclovense se proclamó bicampeón absoluto del 21K Monclova 2026, disputado este domingo, con un tiempo de 1:05:31, y mejoró por 2 minutos y 44 segundos la marca de 1:08:15 con la que ganó en 2025. La segunda edición del Medio Maratón Monclova reunió a corredores locales y foráneos en una ruta certificada internacionalmente, con salida y meta en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Los 2 mil 500 lugares disponibles se agotaron antes de la competencia, reflejo del interés que despertó la prueba en Coahuila y otros estados.

El triunfo de Loza no fue sencillo. Durante los primeros 15 kilómetros marchó segundo, cerca del puntero, hasta que en el kilómetro 16 aceleró, tomó la delantera y ya no la soltó.

La ligera lluvia no alteró sus planes. “No podía dejar que me vencieran en mi casa”, expresó el fondista tras cruzar la meta. El guanajuatense Fernando Cervantes terminó segundo absoluto con 1:06:20, a 49 segundos del campeón, mientras que el tercer clasificado registró 1:06:56. En la rama femenil, la ganadora cubrió los 21 kilómetros en 1:17:44; le siguieron la segunda posición con 1:19:37 y la tercera con 1:20:23, a la espera de que se difundan sus nombres.

La diferencia entre el segundo y tercero fue de 36 segundos, muestra de lo cerrada que resultó la pelea por completar el podio. El alcalde Carlos Villarreal Pérez había señalado que la carrera busca atraer visitantes, promover el deporte y beneficiar al comercio y los servicios de Monclova. “Queremos que Monclova siga siendo sede de grandes eventos que promuevan el deporte”, sostuvo al presentar la edición 2026.

Con categorías individuales, élite y relevos, la jornada confirmó el crecimiento de una competencia que apenas celebra su segunda edición. Para Loza, que mantiene entre sus objetivos el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, el bicampeonato en casa representa un nuevo impulso antes de preparar la temporada 2027.