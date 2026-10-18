Ulises Loza conquista el bicampeonato del 21K Monclova 2026: estos fueron los tiempos del podio

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    Ulises Loza conquista el bicampeonato del 21K Monclova 2026: estos fueron los tiempos del podio
    Ulises Adrián Loza Cruz celebró ante su gente el bicampeonato del Medio Maratón Monclova 2026, tras imponerse con un tiempo de una hora, cinco minutos y 31 segundos. FOTO: CARLOS VILLARREAL/FACEBOOK

La segunda edición reunió a 2 mil 500 inscritos en una ruta certificada, con una destacada participación de atletas locales y visitantes

Ulises Adrián Loza Cruz volvió a conquistar su ciudad. El atleta monclovense se proclamó bicampeón absoluto del 21K Monclova 2026, disputado este domingo, con un tiempo de 1:05:31, y mejoró por 2 minutos y 44 segundos la marca de 1:08:15 con la que ganó en 2025.

La segunda edición del Medio Maratón Monclova reunió a corredores locales y foráneos en una ruta certificada internacionalmente, con salida y meta en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Los 2 mil 500 lugares disponibles se agotaron antes de la competencia, reflejo del interés que despertó la prueba en Coahuila y otros estados.

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El triunfo de Loza no fue sencillo. Durante los primeros 15 kilómetros marchó segundo, cerca del puntero, hasta que en el kilómetro 16 aceleró, tomó la delantera y ya no la soltó.

$!El Medio Maratón Monclova 2026 reunió a corredores locales y de otros estados del país, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes de la Región Centro de Coahuila.
El Medio Maratón Monclova 2026 reunió a corredores locales y de otros estados del país, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes de la Región Centro de Coahuila. FOTO: CARLOS VILLARREAL/FACEBOOK

La ligera lluvia no alteró sus planes. “No podía dejar que me vencieran en mi casa”, expresó el fondista tras cruzar la meta.

El guanajuatense Fernando Cervantes terminó segundo absoluto con 1:06:20, a 49 segundos del campeón, mientras que el tercer clasificado registró 1:06:56.

En la rama femenil, la ganadora cubrió los 21 kilómetros en 1:17:44; le siguieron la segunda posición con 1:19:37 y la tercera con 1:20:23, a la espera de que se difundan sus nombres.

$!Atletas de distintas edades y niveles competitivos participaron en una jornada deportiva que impulsó la convivencia familiar, la actividad física y el turismo deportivo en Monclova.
Atletas de distintas edades y niveles competitivos participaron en una jornada deportiva que impulsó la convivencia familiar, la actividad física y el turismo deportivo en Monclova. FOTO: CARLOS VILLARREAL/FACEBOOK

La diferencia entre el segundo y tercero fue de 36 segundos, muestra de lo cerrada que resultó la pelea por completar el podio.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez había señalado que la carrera busca atraer visitantes, promover el deporte y beneficiar al comercio y los servicios de Monclova.

“Queremos que Monclova siga siendo sede de grandes eventos que promuevan el deporte”, sostuvo al presentar la edición 2026.

$!Las calles de Monclova se llenaron de entusiasmo durante la segunda edición del 21K, donde los participantes enfrentaron un recorrido exigente hasta llegar a la meta en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.
Las calles de Monclova se llenaron de entusiasmo durante la segunda edición del 21K, donde los participantes enfrentaron un recorrido exigente hasta llegar a la meta en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. FOTO: CARLOS VILLARREAL/FACEBOOK

Con categorías individuales, élite y relevos, la jornada confirmó el crecimiento de una competencia que apenas celebra su segunda edición.

Para Loza, que mantiene entre sus objetivos el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, el bicampeonato en casa representa un nuevo impulso antes de preparar la temporada 2027.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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