MONCLOVA, COAH.- El que ejidatarios y funcionarios del municipio de Frontera tengan tomadas las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera ha perjudicado a 10 mil usuarios con bajas presiones, fugas de agua y fugas de aguas negras del drenaje, en estos tres días de manifestación.

Lo anterior fue expuesto por Ricardo Vázquez, Sub gerente de Área de Operaciones quien explicó que al estar bloqueadas las instalaciones del organismo, las cuadrillas no pueden salir a laborar en ambas ciudades.

Desde el lunes que inició el movimiento y hasta este miércoles se han generado 250 reportes, 200 de ellos de fugas de agua y otros 50 de problemas en la red del drenaje, estos no han sido atendidos, pues los manifestantes no permiten la salida de las cuadrillas que se encargan de dar solución a este tipo de conflictos.

Por otra parte, las bajas presiones en los diversos sectores de Monclova y Frontera son consecuencia de que las válvulas que son manipuladas de forma manual no han sido cambiadas ante la falta de mano de obra, expresó el funcionario.

“Son válvulas que requieren de mantenimiento o cambio, algunas de ellas ya se han quedado en falla medias abiertas o medias cerradas y eso se representa como una baja presión en las colonias”, mencionó Vázquez.

“Esa baja presión en la obrera tercer sector es por una válvula que falla que hace que la baja presión se presente se tiene una línea en Estancias de San Juan Bautista que se tapó con alguna presión y para ellos se requiere de mano de obra y también estamos limitados”, explicó.

Reiteró la falta de acceso a vehículos y a la herramienta necesaria, está perjudicando las acciones del sistema.

Confirmó que en Ciudad Frontera hay cuatro camionetas pickup detenidas y un vehículo que fueron llevados al corralón por presuntas infracciones cometidas al reglamento de tránsito municipal, situación que también está limitando la distribución del agua.

“Va a haber sectores en Frontera que diga hoy nos toca y no tenemos, o hoy no nos toca y tenemos debido a ese retraso”, concluyo el sub gerente.