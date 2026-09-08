Por segundo día, padres protestan y exigen salida del director de la Leona Vicario en Monclova

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    Por segundo día, padres protestan y exigen salida del director de la Leona Vicario en Monclova
    Padres y madres de familia demandan el relevo del director de la primaria Leona Vicario tras años de inconformidades por el manejo de recursos y la administración de la escuela. CORTESÍA

El conflicto por la instalación de equipos de aire acondicionado detonó nuevas protestas contra el director de la primaria, señalado por presuntas irregularidades administrativas

MONCLOVA, COAH.- Por segundo día consecutivo, madres y padres de familia de la primaria Leona Vicario, ubicada al Oriente de Monclova, se manifestaron este martes en el exterior del plantel para exigir la salida del director José Roberto Peña, a quien acusan de una mala administración y de no rendir cuentas sobre los recursos de la institución.

Los padres señalaron que la inconformidad no es nueva y que desde ciclos escolares anteriores han cuestionado el manejo del dinero, pero fue el conflicto por los equipos de aire acondicionado lo que finalmente los llevó a organizarse y alzar la voz públicamente.

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La principal demanda de los padres, insistieron, ya no es que se resuelva el problema de los climas, sino que se cambie al director, pues aseguran que después de aproximadamente ocho años al frente de la primaria no ha habido resultados ni transparencia en la administración.

“No lo queremos, simplemente ya no lo queremos”, expresaron madres de familia durante la protesta, al señalar que el director realiza compras y maneja recursos, pero no presenta documentación que permita conocer en qué se está gastando el dinero.

Los inconformes también denunciaron un presunto faltante de 18 mil pesos ocurrido en años anteriores. De acuerdo con las madres, el recurso desapareció y, aunque posteriormente se habría deslindado responsabilidad sobre el dinero, cuestionaron que el manejo de efectivo no haya sido aclarado de manera satisfactoria.

EL CONFLICTO ALCANZA A LA MESA DIRECTIVA
Y es que los manifestantes cuestionaron que la actual representación haya permanecido durante varios años y señalaron que presuntamente existe un acuerdo para mantenerla por cuatro años, situación que consideran irregular.

Mientras los padres se manifestaban en el exterior, integrantes de la mesa directiva sostenían una reunión con el director para buscar una solución al conflicto.

Personal de la Secretaría de Educación Pública también acudió al plantel y dialogó con los padres, a quienes se les planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo con el director para modificar su forma de trabajar.

Sin embargo, los inconformes rechazaron llegar a un acuerdo. Aseguraron que ya no buscan cambios en la manera de administrar la escuela, sino el relevo del director.

El problema de los climas fue el detonante de la protesta. Los padres recordaron que uno de los equipos había sido donado para beneficio de los estudiantes y cuestionaron que inicialmente se planteara instalarlo en el salón que tuviera mayor porcentaje de pago de cuotas.

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Además, señalaron que existían recursos disponibles en la escuela para realizar la instalación, por lo que consideraron injustificado condicionar el beneficio al pago de las cuotas.

Aunque las manifestaciones se han realizado de manera pacífica, los padres advirtieron que podrían endurecer sus acciones. Finalmente, afirmaron que si este martes no reciben una respuesta favorable de las autoridades educativas, anunciaron que cerrarán la primaria a partir de este miércoles.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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