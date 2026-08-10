Preparan operativo especial en Monclova por Playoffs de Acereros; más de 170 elementos vigilarán el Kickapoo Lucky Eagle

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el operativo será coordinado entre los tres órdenes de gobierno, con presencia de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y fuerzas federales, además de Protección Civil y Vialidad.

Los encuentros que se disputarán este martes 11 y miércoles 12 de agosto en casa han obligado a reforzar las acciones de seguridad, vialidad y Protección Civil, debido a la importante afluencia que se espera por parte de familias de distintos municipios de Coahuila y de otros estados.

MONCLOVA, COAH. Con un operativo especial que contempla la participación de más de 170 elementos de seguridad en la zona del Estadio Kickapoo Lucky Eagle y sus alrededores, Monclova se prepara para recibir a cientos de aficionados que acudirán a los juegos de Playoffs de los Acereros.

De acuerdo con el presidente municipal, se contempla la participación de entre 30 y 35 unidades operativas, mientras que en la zona considerada como el punto principal del dispositivo, que comprende el estadio y sus inmediaciones, estarán desplegados más de 170 elementos.

La vigilancia no se concentrará únicamente en los accesos al Kickapoo Lucky Eagle. También se reforzará la presencia en las principales vialidades que conectan con el sector, particularmente en calle Huémac, bulevar Madero y Juárez, con el propósito de agilizar el tráfico y mantener vigilancia antes, durante y después de los partidos.

Villarreal Pérez explicó que el protocolo se revisa de manera permanente y se ajusta partido por partido, pero en esta ocasión se pone especial atención debido a que se trata de encuentros de Playoffs, donde aumenta considerablemente la asistencia y la expectativa de los aficionados.

“En estos aspectos, como inauguración, series claves de equipos, que sabemos que hay una rivalidad y que se genera todavía más afluencia, y en estos playoffs, obviamente se hace un seguimiento muy puntual”, señaló.

Esperan visitantes de diferentes municipios

La postemporada de los Acereros no solamente representa una fiesta deportiva para Monclova, sino también una oportunidad para fortalecer la actividad económica de la ciudad.

El alcalde señaló que se espera la llegada de familias provenientes de Sabinas, Saltillo, Piedras Negras y otros municipios de Coahuila, además de visitantes de otras entidades, quienes acudirán a apoyar al equipo y disfrutar de los encuentros.

Esta movilidad representa un beneficio para restaurantes, taquerías, hoteles, tiendas y otros establecimientos, debido a que muchos de los visitantes permanecen en la ciudad antes o después de los partidos.

El presidente municipal destacó que incluso se ha dialogado con integrantes de la Canirac para que los establecimientos aprovechen esta importante afluencia y mantengan sus puertas abiertas después de los juegos, permitiendo que los aficionados continúen su convivencia y consumo en los negocios locales.

“Esto es un fortalecimiento de la cadena de valor; sabemos que viene gente de diferentes municipios de aquí a la redonda, gente también de Saltillo, de Piedras Negras, que viene a disfrutar del juego”, comentó.