Presentan festival ‘Raíces creativas’ con amplia agenda cultural en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una propuesta enfocada en fortalecer el tejido social a través del arte y la participación ciudadana, autoridades municipales anunciaron la realización del festival “Raíces creativas”, que se desarrollará del 9 al 11 de abril en el Museo Coahuila y Texas. Durante la presentación, el alcalde Carlos Villarreal destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia para consolidar una agenda cultural dinámica en la Región Centro–Desierto, al acercar actividades accesibles a públicos de todas las edades y fomentar el talento local.

Acompañado por Felipe Elizalde, director de Festivales Culturales, y Marisol Lara Rodríguez, titular de Arte y Cultura, el edil dio a conocer que el programa contempla expresiones artísticas, espacios de emprendimiento y actividades recreativas para las familias. AGENDA DIVERSA Y ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD El arranque está previsto para el jueves 9 de abril con un mercadito emprendedor en la Plaza Aldama, seguido de la inauguración de una exposición artística y una función de lucha libre, como parte de la jornada inaugural.

Para los días 10 y 11, la programación incluye talleres, presentaciones editoriales, funciones de teatro, proyecciones audiovisuales, espectáculos de lucha libre y música en vivo, además de espacios destinados a la promoción de emprendedores locales. Las autoridades informaron que la cartelera completa podrá consultarse a través de la página oficial “Arte y Cultura 2025–2027”, donde se detallan horarios y sedes.

En su mensaje, el Alcalde subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la identidad y la convivencia, al tiempo que generan oportunidades para la comunidad artística. Con este encuentro, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Estado y la ciudadanía para impulsar el desarrollo cultural y consolidar el sentido de pertenencia en la región.

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