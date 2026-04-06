Presentan festival ‘Raíces creativas’ con amplia agenda cultural en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 6 abril 2026
    Presentan festival ‘Raíces creativas’ con amplia agenda cultural en Monclova
    Autoridades municipales presentaron la programación del festival cultural. CORTESÍA

Del 9 al 11 de abril habrá talleres, arte, música y actividades para emprendedores en distintos espacios, con una programación dirigida a públicos de todas las edades

MONCLOVA, COAH.- Con una propuesta enfocada en fortalecer el tejido social a través del arte y la participación ciudadana, autoridades municipales anunciaron la realización del festival “Raíces creativas”, que se desarrollará del 9 al 11 de abril en el Museo Coahuila y Texas.

Durante la presentación, el alcalde Carlos Villarreal destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia para consolidar una agenda cultural dinámica en la Región Centro–Desierto, al acercar actividades accesibles a públicos de todas las edades y fomentar el talento local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/disminuyen-60-los-robos-a-domicilio-en-piedras-negras-destacan-resultados-de-seguridad-FA19800621

Acompañado por Felipe Elizalde, director de Festivales Culturales, y Marisol Lara Rodríguez, titular de Arte y Cultura, el edil dio a conocer que el programa contempla expresiones artísticas, espacios de emprendimiento y actividades recreativas para las familias.

AGENDA DIVERSA Y ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD

El arranque está previsto para el jueves 9 de abril con un mercadito emprendedor en la Plaza Aldama, seguido de la inauguración de una exposición artística y una función de lucha libre, como parte de la jornada inaugural.

Para los días 10 y 11, la programación incluye talleres, presentaciones editoriales, funciones de teatro, proyecciones audiovisuales, espectáculos de lucha libre y música en vivo, además de espacios destinados a la promoción de emprendedores locales.

Las autoridades informaron que la cartelera completa podrá consultarse a través de la página oficial “Arte y Cultura 2025–2027”, donde se detallan horarios y sedes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerza-uadec-brigadas-de-salud-y-servicios-gratuitos-en-todo-coahuila-MA19800792

En su mensaje, el Alcalde subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la identidad y la convivencia, al tiempo que generan oportunidades para la comunidad artística.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Estado y la ciudadanía para impulsar el desarrollo cultural y consolidar el sentido de pertenencia en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Cultura
Festivales

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán