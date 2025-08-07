Presentan Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para Monclova, Frontera y Castaños

Con el objetivo de que los municipios de Monclova, Frontera y Castaños sean pioneros en la planificación urbana sustentable, autoridades estatales y municipales presentaron el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.

A través de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, encabezada por Fernando Simón Gutiérrez, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, junto a las alcaldesas de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, y de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizaron la presentación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en las instalaciones del Aula Magna de la UAdeC en Monclova.

El proyecto, que contempla la participación activa de los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, se basa en una visión conjunta para mejorar el traslado diario de las y los ciudadanos, reducir emisiones contaminantes y fortalecer el uso del transporte público y la movilidad alternativa.

“Vamos a obtener cuáles son los orígenes y destinos y las necesidades de toda la gente de la región, cuáles son sus formas de trasladarse, con el fin de hacer que todos podamos convivir de una manera ordenada y responsable; sobre todo, de una manera segura que nos garantice que la movilidad a corto, mediano y largo plazo sea cada vez mejor, que todos podamos disfrutar de nuestros espacios y trasladarnos de manera segura, en menor tiempo, con mayor eficiencia y seguridad”, reveló Fernando Gutiérrez, subsecretario de Transporte.

Dijo que se harán estudios que permitirán implementar los trabajos en tiempo y forma. El objetivo es considerar las necesidades de toda la población: especialistas, transportistas, amas de casa, deportistas y todos los sectores de la región.

En el evento participaron también el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; el diputado local Alfredo Paredes; y funcionarios municipales del área de transporte y vialidad.

Carlos Francisco González Haro, director general de Gatsystem, empresa encargada del desarrollo técnico del proyecto, explicó que el PIMUS promueve una movilidad urbana respetuosa con el medio ambiente, accesible para todos los sectores de la población y basada en la planeación participativa y a largo plazo.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el éxito de este plan radica en la suma de esfuerzos: “Este es un proyecto intermunicipal donde cada ciudad está poniendo de su parte, y lo estamos haciendo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con visión, responsabilidad y compromiso. El objetivo final es claro: que nuestra gente tenga mejores condiciones de movilidad, más seguras, más accesibles y más dignas”, señaló.