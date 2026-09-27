Raúl Vera acompaña instalación del Árbol de la Esperanza en Monclova

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    Raúl Vera acompaña instalación del Árbol de la Esperanza en Monclova
    Familiares de personas desaparecidas compartieron testimonios y mostraron fichas de búsqueda junto al obispo emérito Fray Raúl Vera López en la Plaza Principal de Monclova. REDES SOCIALES

El obispo emérito llamó a mantener visibles las fotografías de personas desaparecidas y cuestionó la respuesta de las autoridades ante la crisis de desapariciones

MONCLOVA, COAH.- Con fotografías y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, familiares y colectivos instalaron el Árbol de la Esperanza en la Plaza Principal de Monclova, como un espacio de memoria y para mantener visibles los casos de quienes permanecen sin ser localizados.

El obispo emérito de Saltillo, fray Raúl Vera López, acompañó a las familias durante la instalación y previamente participó en una misa en el templo Santiago Apóstol, donde reconoció la labor de quienes realizan búsquedas en distintas regiones del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/colectivos-identifican-30-posibles-casos-de-desaparecidos-en-region-centro-localizan-a-dos-en-cereso-MD23759072

Vera destacó que las familias participan en una Búsqueda Nacional en Vida que contempla recorridos por centros de rehabilitación, prisiones, hospitales, instituciones psiquiátricas y calles, con el propósito de obtener información que pueda conducir a la localización de sus seres queridos.

Señaló que la búsqueda no debe concentrarse únicamente en fosas clandestinas, servicios forenses o restos humanos, pues una persona desaparecida podría encontrarse detenida bajo otra identidad, en situación de calle o incomunicada.

$!Madres y familiares colgaron fotografías y fichas de búsqueda en las ramas del árbol de la Plaza Principal, dando vida al Árbol de la Esperanza como espacio de memoria.
Madres y familiares colgaron fotografías y fichas de búsqueda en las ramas del árbol de la Plaza Principal, dando vida al Árbol de la Esperanza como espacio de memoria. REDES SOCIALES

“La premisa de buscar en vida es lo que tendrían que acatar las autoridades de las fiscalías de personas desaparecidas y seguir los pasos de nuestros familiares y amigos”, expresó.

De acuerdo con el mensaje difundido por el obispo emérito, alrededor de 23 colectivos participan en las actividades, provenientes de Coahuila, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Sonora, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México.

CUESTIONA A LAS AUTORIDADES

Durante su intervención, Vera López cuestionó la actuación de las autoridades frente al fenómeno de las desapariciones y sostuvo que la corrupción y la presunta colusión de funcionarios con grupos criminales han contribuido, según su señalamiento, a que el problema se mantenga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fue-un-crimen-raul-vera-arremete-por-la-crisis-de-ahmsa-y-el-golpe-a-monclova-CD23755241

También afirmó que las familias han tenido que asumir labores de búsqueda que, consideró, corresponden a las instituciones encargadas de investigar y localizar a las personas desaparecidas.

Señaló que las familias han enfrentado además situaciones en las que, según dijo, autoridades las maltratan o utilizan calificativos que desvían la atención de sus demandas.

UN MEMORIAL EN LA PLAZA

Tras la misa, las familias se trasladaron a la Plaza Principal, donde se realizó la bendición del árbol y de las fotografías y fichas de búsqueda colocadas en sus ramas.

El sacerdote pidió a las familias mantener este espacio y evitar que las imágenes sean retiradas, al considerar que representan la permanencia de la búsqueda y de la memoria de quienes permanecen desaparecidos.

$!El sacerdote Paulo Sánchez dirigió un mensaje a los colectivos de búsqueda reunidos en la plaza, en compañía de Fray Raúl Vera López.
El sacerdote Paulo Sánchez dirigió un mensaje a los colectivos de búsqueda reunidos en la plaza, en compañía de Fray Raúl Vera López. REDES SOCIALES

“Que no se marchite el árbol, que no se marchite la fuerza y valentía de buscar, que no se marchite la esperanza”, manifestó.

También reconoció a Lucy López Castruita, señalada como una de las organizadoras locales, y agradeció el acompañamiento del padre Paulo Sánchez durante las actividades.

SUMAN MÁS ÁRBOLES

El religioso señaló que existen Árboles de la Esperanza en Arteaga, Saltillo y Torreón, mientras que Monclova se incorpora a estos espacios y se contempla instalar otro en Piedras Negras.

Comparó estos memoriales con los antimonumentos colocados por ciudadanos y organizaciones para mantener presentes hechos y casos que demandan verdad y justicia.

La jornada concluyó con mensajes de apoyo a las familias buscadoras y la consigna: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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