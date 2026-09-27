Raúl Vera acompaña instalación del Árbol de la Esperanza en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con fotografías y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, familiares y colectivos instalaron el Árbol de la Esperanza en la Plaza Principal de Monclova, como un espacio de memoria y para mantener visibles los casos de quienes permanecen sin ser localizados. El obispo emérito de Saltillo, fray Raúl Vera López, acompañó a las familias durante la instalación y previamente participó en una misa en el templo Santiago Apóstol, donde reconoció la labor de quienes realizan búsquedas en distintas regiones del país.

Vera destacó que las familias participan en una Búsqueda Nacional en Vida que contempla recorridos por centros de rehabilitación, prisiones, hospitales, instituciones psiquiátricas y calles, con el propósito de obtener información que pueda conducir a la localización de sus seres queridos. Señaló que la búsqueda no debe concentrarse únicamente en fosas clandestinas, servicios forenses o restos humanos, pues una persona desaparecida podría encontrarse detenida bajo otra identidad, en situación de calle o incomunicada.

“La premisa de buscar en vida es lo que tendrían que acatar las autoridades de las fiscalías de personas desaparecidas y seguir los pasos de nuestros familiares y amigos”, expresó. De acuerdo con el mensaje difundido por el obispo emérito, alrededor de 23 colectivos participan en las actividades, provenientes de Coahuila, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Sonora, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México. CUESTIONA A LAS AUTORIDADES Durante su intervención, Vera López cuestionó la actuación de las autoridades frente al fenómeno de las desapariciones y sostuvo que la corrupción y la presunta colusión de funcionarios con grupos criminales han contribuido, según su señalamiento, a que el problema se mantenga.

También afirmó que las familias han tenido que asumir labores de búsqueda que, consideró, corresponden a las instituciones encargadas de investigar y localizar a las personas desaparecidas. Señaló que las familias han enfrentado además situaciones en las que, según dijo, autoridades las maltratan o utilizan calificativos que desvían la atención de sus demandas. UN MEMORIAL EN LA PLAZA Tras la misa, las familias se trasladaron a la Plaza Principal, donde se realizó la bendición del árbol y de las fotografías y fichas de búsqueda colocadas en sus ramas. El sacerdote pidió a las familias mantener este espacio y evitar que las imágenes sean retiradas, al considerar que representan la permanencia de la búsqueda y de la memoria de quienes permanecen desaparecidos.

“Que no se marchite el árbol, que no se marchite la fuerza y valentía de buscar, que no se marchite la esperanza”, manifestó. También reconoció a Lucy López Castruita, señalada como una de las organizadoras locales, y agradeció el acompañamiento del padre Paulo Sánchez durante las actividades. SUMAN MÁS ÁRBOLES El religioso señaló que existen Árboles de la Esperanza en Arteaga, Saltillo y Torreón, mientras que Monclova se incorpora a estos espacios y se contempla instalar otro en Piedras Negras. Comparó estos memoriales con los antimonumentos colocados por ciudadanos y organizaciones para mantener presentes hechos y casos que demandan verdad y justicia. La jornada concluyó con mensajes de apoyo a las familias buscadoras y la consigna: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Temas

Desaparecidos Justicia Sacerdotes

Localizaciones

Monclova

