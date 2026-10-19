Recbirá Monclova a 950 estudiantes de 12 universidades; sedrá sede de encuentro deportivo

La Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) será la anfitriona de este encuentro, que reunirá a jóvenes de distintas instituciones y para el cual se trabaja desde hace varios meses en la organización y preparación de los espacios.

MONCLOVA, COAH.- Más de 950 estudiantes de 12 universidades de Coahuila y el estado de Durango llegarán a Monclova del 11 al 13 de noviembre para participar en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico (ERDCUST), donde competirán en disciplinas deportivas y culturales en busca de su pase a la etapa nacional.

Durante una rueda de prensa, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que Monclova está lista para recibir a las delegaciones, que comenzarán a llegar desde el 10 de noviembre para las reuniones previas a las competencias.

Las universidades participantes son la Universidad Politécnica de la Región Laguna, la Universidad Politécnica de Piedras Negras, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, la Universidad Tecnológica de Gómez Palacio, la Universidad Tecnológica de la Laguna Durango, la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, la Universidad Tecnológica de Torreón, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, la Universidad Tecnológica de Parras y la UTRCC, como institución anfitriona.

El rector de la UTRCC, José Armando Castro Murguía, informó que se contempla la participación en cerca de 15 disciplinas deportivas y culturales. En el ámbito deportivo habrá competencias de futbol y un torneo de exhibición de tochito, mientras que en el área cultural se realizarán actividades como danza folclórica, declamación y canto, entre otras.

Las competencias se desarrollarán en diferentes espacios, entre ellos la Ciudad Deportiva y la cancha de futbol de la colonia Independencia. Para las actividades culturales se contempla utilizar recintos como el Museo Coahuila y Texas.

Los estudiantes que obtengan los mejores resultados podrán avanzar a la etapa nacional, programada para abril de 2027 en la Universidad Politécnica de Puebla.

El subsecretario de Educación Superior de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, destacó la importancia de estos encuentros para complementar la formación académica de los jóvenes y promover su desarrollo a través del deporte y la cultura.