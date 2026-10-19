Recbirá Monclova a 950 estudiantes de 12 universidades; sedrá sede de encuentro deportivo

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    Recbirá Monclova a 950 estudiantes de 12 universidades; sedrá sede de encuentro deportivo
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó los beneficios económicos que traerá a la región el encuentro deportivo de universidades del subsistema tecnológico. LIDIET MEXICANO

Dejaría una derrama económica de entre 4 y 5 millones de pesos en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Más de 950 estudiantes de 12 universidades de Coahuila y el estado de Durango llegarán a Monclova del 11 al 13 de noviembre para participar en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico (ERDCUST), donde competirán en disciplinas deportivas y culturales en busca de su pase a la etapa nacional.

La Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) será la anfitriona de este encuentro, que reunirá a jóvenes de distintas instituciones y para el cual se trabaja desde hace varios meses en la organización y preparación de los espacios.

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Durante una rueda de prensa, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que Monclova está lista para recibir a las delegaciones, que comenzarán a llegar desde el 10 de noviembre para las reuniones previas a las competencias.

Las universidades participantes son la Universidad Politécnica de la Región Laguna, la Universidad Politécnica de Piedras Negras, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, la Universidad Tecnológica de Gómez Palacio, la Universidad Tecnológica de la Laguna Durango, la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, la Universidad Tecnológica de Torreón, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, la Universidad Tecnológica de Parras y la UTRCC, como institución anfitriona.

El rector de la UTRCC, José Armando Castro Murguía, informó que se contempla la participación en cerca de 15 disciplinas deportivas y culturales. En el ámbito deportivo habrá competencias de futbol y un torneo de exhibición de tochito, mientras que en el área cultural se realizarán actividades como danza folclórica, declamación y canto, entre otras.

Las competencias se desarrollarán en diferentes espacios, entre ellos la Ciudad Deportiva y la cancha de futbol de la colonia Independencia. Para las actividades culturales se contempla utilizar recintos como el Museo Coahuila y Texas.

Los estudiantes que obtengan los mejores resultados podrán avanzar a la etapa nacional, programada para abril de 2027 en la Universidad Politécnica de Puebla.

El subsecretario de Educación Superior de Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, destacó la importancia de estos encuentros para complementar la formación académica de los jóvenes y promover su desarrollo a través del deporte y la cultura.

$!El evento deportivo forma parte del turismo deportivo que las autoridades impulsan en la Región Centro de Coahuila.
El evento deportivo forma parte del turismo deportivo que las autoridades impulsan en la Región Centro de Coahuila. CORTESÍA

Además de la convivencia y la competencia universitaria, el evento dejará beneficios económicos para Monclova. El Alcalde estimó una derrama de entre 4 y 5 millones de pesos, derivada de la llegada de estudiantes, entrenadores y directivos.

Señaló que hoteles, restaurantes, gasolineras y otros establecimientos comerciales se verán favorecidos por la actividad que generarán los visitantes durante los días del encuentro.

Como parte de la organización, también se gestionaron promociones y descuentos en hoteles para facilitar la estancia de las delegaciones que llegarán de otras ciudades.

Villarreal Pérez destacó que la realización del ERDCUST forma parte de la estrategia para impulsar el turismo deportivo y cultural, atraer visitantes y generar movimiento económico en Monclova y la Región Centro.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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