Rechazan a mujer en hospital y fallece al volver a su casa; familiares denuncia negligencia médica en Monclova

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    Rechazan a mujer en hospital y fallece al volver a su casa; familiares denuncia negligencia médica en Monclova

Sus allegados aseguran que llevaban una orden de hospitalización, pero fue rechazada en el Hospital Amparo Pape de Benavides y la devolvieron a su hogar

MONCLOVA, COAH.- Carla Maribel Palacios, de 47 años, falleció la tarde de este martes en su domicilio de la colonia Eliseo Mendoza, de Monclova, horas después de haber acudido al Hospital Amparo Pape de Benavides, situación que llevó a sus familiares a señalar una presunta negligencia médica y solicitar una investigación.

De acuerdo con los testimonios de su hijo y su hermana, la mujer presentaba una importante retención de líquidos, inflamación en los pies y dificultades para respirar. Sus familiares señalaron que previamente había sido valorada por un especialista y que contaba con una indicación de hospitalización.

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La familia relató que durante la mañana de este martes la trasladaron al Amparo Pape, donde fue valorada en el área de urgencias. Según su versión, le realizaron estudios, entre ellos una radiografía, y posteriormente se les indicó que regresaran a casa con un medicamento, además de citas médicas posteriores.

Sus familiares aseguran que la paciente presentaba presión arterial elevada y que durante la valoración también les informaron que tenía el corazón aumentado de tamaño. Pese a ello, sostienen que no fue ingresada para permanecer bajo observación.

Ya de regreso en su domicilio, ubicado en la colonia Eliseo Mendoza, el hijo de la mujer le administró el medicamento indicado. De acuerdo con su relato, pocos minutos después Carla manifestó sentirse mareada y pidió recostarse. Posteriormente se desvaneció y dejó de responder a los intentos de auxilio.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para tomar conocimiento del fallecimiento y realizar las diligencias correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense también intervino para el levantamiento del cuerpo.

“Hay que ser humanos también. Todos tenemos familiares, todos pasamos por esto. Ella era un ser humano y merecía atención; lo único que pedíamos era que la atendieran y que la dejaran internada porque estaba mal”, expresó entre lágrimas Evangelina Palacios Benavides, hermana de la fallecida.

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Familiares de Carla, entre ellos su hermana y su hijo Carlos Mata, señalaron que buscarán presentar una denuncia por la presunta negligencia médica y exigieron que se investigue la atención que recibió antes de morir.

“Yo no más quiero justicia. Que se haga justicia con lo de mi hermana”, afirmó Evangelina, quien aseguró que procederán con una demanda por negligencia médica contra el Hospital Amparo Pape de Benavides.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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