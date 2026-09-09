Reciben a cabalgantes en Monclova en su camino hacia Sabinas, Coahuila

El contingente arribó a la ciudad después de avanzar desde el ejido El Marqués y realizó una pausa para descansar y convivir con familias que acudieron a presenciar el paso de los cabalgantes.

MONCLOVA, COAH.- La edición 35 de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas hizo escala en Monclova , donde jinetes y familias fueron recibidos en el monumento del Ave Fénix como parte de la travesía ecuestre que recorre distintas comunidades de Coahuila rumbo a Sabinas.

Durante su estancia se ofrecieron alimentos y bebidas a los participantes, además de realizarse actividades de convivencia antes de continuar con la ruta.

Tras su paso por Monclova, los jinetes se trasladaron al Rancho Los Cascabeles, donde hicieron su parada de descanso. El lugar funcionó como punto de recuperación para los participantes antes de retomar este miércoles el recorrido hacia la siguiente etapa.

Tras descansar en Los Cascabeles, la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas enfila este miércoles hacia Hermanas, a dos jornadas de llegar a Sabinas.

La ruta contempla que este miércoles 9 de septiembre los cabalgantes recorran el tramo entre Los Cascabeles y Hermanas, donde realizarán su siguiente parada. El jueves 10 continuarán hacia La Bazooka y el viernes 11 emprenderán la última etapa con destino a Sabinas.

El arribo a Sabinas marcará el cierre de esta travesía y dará paso a la participación de los jinetes, el sábado 12 de septiembre, en la Gran Cabalgata de Sabinas, uno de los principales acontecimientos de las celebraciones de la ciudad.

La Cabalgata Santo Domingo-Sabinas mantiene una tradición iniciada en 1992 y reúne cada año a jinetes de diferentes municipios y estados. Su recorrido busca preservar la memoria histórica relacionada con los primeros pobladores de Sabinas, además de fortalecer la convivencia entre las comunidades por las que atraviesa.