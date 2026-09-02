Reconoce Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, a medallistas monclovenses de la Olimpiada Nacional de Oro

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    Reconoce Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, a medallistas monclovenses de la Olimpiada Nacional de Oro
    Carlos Villarreal y Mavi Sosa Rubio recibieron a los atletas monclovenses que participaron en la Olimpiada Nacional de Oro de Personas Mayores. CORTESÍA

Deportistas locales obtuvieron preseas en atletismo, lanzamiento de bala, cachibol y natación durante la competencia nacional

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, recibieron a los atletas monclovenses que representaron a Coahuila en la Olimpiada Nacional de Oro de Personas Mayores, donde obtuvieron medallas en distintas disciplinas.

Durante el encuentro, el Edil reconoció los resultados alcanzados por los deportistas y destacó su participación en una competencia que reunió a representantes de distintas entidades del País.

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Entre los homenajeados estuvieron Sergio Riojas Segovia, quien conquistó la medalla de oro en lanzamiento de bala; Raúl Gerardo Luna Rodríguez, ganador del oro en atletismo; y el Equipo Cachibol Varonil, que también obtuvo el primer lugar.

Asimismo, fueron reconocidos David Ledezma Ponce, medallista de plata en lanzamiento de bala, y Santiago Muñiz Arocha, quien consiguió el bronce en natación.

$!Los deportistas locales fueron reconocidos por las medallas obtenidas en atletismo, lanzamiento de bala, cachibol y natación.
Los deportistas locales fueron reconocidos por las medallas obtenidas en atletismo, lanzamiento de bala, cachibol y natación. CORTESÍA

Los resultados de los representantes monclovenses contribuyeron a que Coahuila se colocara en el primer lugar del medallero de la competencia.

DESTACAN PARTICIPACIÓN DE ADULTOS MAYORES

Carlos Villarreal señaló que la participación de los deportistas demuestra que la edad no es un impedimento para mantenerse activos, establecer nuevas metas y competir en eventos de alcance nacional.

$!El equipo de Cachibol Varonil de Monclova obtuvo la medalla de oro durante la competencia nacional.
El equipo de Cachibol Varonil de Monclova obtuvo la medalla de oro durante la competencia nacional. CORTESÍA

“Es un orgullo recibir a nuestras y nuestros medallistas. Son un ejemplo de disciplina, entusiasmo y determinación, y nos demuestran que siempre hay nuevas metas por alcanzar”, expresó.

El Alcalde también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las acciones dirigidas a las personas adultas mayores, así como la coordinación entre el DIF Coahuila y el DIF Monclova para generar espacios de participación y actividad física.

El Gobierno Municipal informó que mantendrá el trabajo conjunto con el Estado y el DIF Coahuila para promover actividades que permitan a las personas adultas mayores mantenerse activas y participar en competencias deportivas.

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