Reconoce Salud dificultad para regular anexos; estiman más de 400 en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Actualmente existe un desfase en el control de centros de rehabilitación en Coahuila. La Secretaría de Salud estatal estima que operan alrededor de 400 anexos, aunque solamente 240 se encuentran registrados dentro del censo oficial de regulación sanitaria. El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, explicó que muchos de estos establecimientos funcionan de manera irregular, ya que cambian constantemente de ubicación o abren sin algún tipo de identificación formal, lo que dificulta mantener vigilancia permanente sobre ellos.

Las declaraciones surgieron luego de la muerte de un hombre al interior del anexo “Fe, Esperanza y Amor” en Monclova, caso que actualmente es investigado por las autoridades. El funcionario señaló que entre 20 y 30 anexos no cumplen con las disposiciones sanitarias requeridas. Reconoció además que algunos operan en casas particulares sin anunciarse oficialmente como centros de rehabilitación. “Hoy no hay una regulación total, estamos haciendo todo lo posible para regular todos los anexos”, expresó. Aguirre Vázquez detalló que, ante los problemas recurrentes detectados en estos espacios, se creó un comité interinstitucional conformado por la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía, municipios, Pronnif, Derechos Humanos y otras dependencias.

Indicó que el objetivo es atender cada problemática desde el ámbito correspondiente, dependiendo del tipo de situación detectada en los anexos. Precisó que la Secretaría de Salud únicamente interviene en temas médicos y de regulación sanitaria, mientras que situaciones relacionadas con agresiones, investigaciones, hacinamiento o violencia corresponden a otras instancias. El secretario indicó que actualmente mantienen reuniones periódicas con asociaciones de anexos regulados para capacitarlos y orientarlos sobre las condiciones mínimas que deben cumplir en materia de salud.

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