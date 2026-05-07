Reconoce Salud dificultad para regular anexos; estiman más de 400 en Coahuila

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    Reconoce Salud dificultad para regular anexos; estiman más de 400 en Coahuila
    Eliud Aguirre Vázquez reconoció que existe dificultad para mantener control total sobre los anexos que operan en Coahuila. LIDIET MEXICANO

Solo 240 centros de rehabilitación aparecen dentro del censo oficial; algunos operan en domicilios particulares o cambian constantemente de ubicación

MONCLOVA, COAH.- Actualmente existe un desfase en el control de centros de rehabilitación en Coahuila. La Secretaría de Salud estatal estima que operan alrededor de 400 anexos, aunque solamente 240 se encuentran registrados dentro del censo oficial de regulación sanitaria.

El secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, explicó que muchos de estos establecimientos funcionan de manera irregular, ya que cambian constantemente de ubicación o abren sin algún tipo de identificación formal, lo que dificulta mantener vigilancia permanente sobre ellos.

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Las declaraciones surgieron luego de la muerte de un hombre al interior del anexo “Fe, Esperanza y Amor” en Monclova, caso que actualmente es investigado por las autoridades.

El funcionario señaló que entre 20 y 30 anexos no cumplen con las disposiciones sanitarias requeridas. Reconoció además que algunos operan en casas particulares sin anunciarse oficialmente como centros de rehabilitación.

“Hoy no hay una regulación total, estamos haciendo todo lo posible para regular todos los anexos”, expresó.

Aguirre Vázquez detalló que, ante los problemas recurrentes detectados en estos espacios, se creó un comité interinstitucional conformado por la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía, municipios, Pronnif, Derechos Humanos y otras dependencias.

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La declaración surge mientas autoridades mantienen indagatorias tras la muerte de un hombre al interior del anexo “Fe, Esperanza y Amor” en Monclova. LIDIET MEXICANO

Indicó que el objetivo es atender cada problemática desde el ámbito correspondiente, dependiendo del tipo de situación detectada en los anexos.

Precisó que la Secretaría de Salud únicamente interviene en temas médicos y de regulación sanitaria, mientras que situaciones relacionadas con agresiones, investigaciones, hacinamiento o violencia corresponden a otras instancias.

El secretario indicó que actualmente mantienen reuniones periódicas con asociaciones de anexos regulados para capacitarlos y orientarlos sobre las condiciones mínimas que deben cumplir en materia de salud.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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