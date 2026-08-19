Alertan por supuesta descarga de aguas negras en Río Monclova; reportan zona sin peces y con miles de larvas

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    Alertan por supuesta descarga de aguas negras en Río Monclova; reportan zona sin peces y con miles de larvas
    El monitoreo ciudadano contrastó dos zonas del Río Monclova: una con presencia de peces y otra donde se reportó una elevada concentración de larvas. REDES SOCIALES

Durante un monitoreo ciudadano señalaron elevados niveles de amonio aguas abajo de una descarga atribuida a SIMAS; contrastaron el sitio con otro tramo donde registraron tilapias, gambusinos y mojarras

MONCLOVA, COAH.- Un monitoreo ciudadano realizado en el Río Monclova encendió nuevamente las alertas por las condiciones del cauce, luego de que participantes reportaran una zona con aparente descarga de aguas negras en la que aseguraron no haber encontrado peces, pero sí una gran cantidad de larvas de mosquito.

De acuerdo con la información difundida tras el recorrido, el contraste fue detectado al comparar distintos puntos del río. En las zonas donde los participantes consideraron que existe una mejor calidad del agua afirmaron haber observado abundancia de peces, entre ellos tilapias, gambusinos y mojarras, tanto ejemplares adultos como crías.

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Los responsables del monitoreo señalaron que durante aproximadamente dos años de recorridos, jornadas de limpieza y actividades de reforestación tampoco habían advertido una presencia considerable de larvas de mosquito en esos sectores.

La situación, aseguraron, cambia en un punto ubicado después de una descarga de aguas residuales que atribuyeron al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), a la altura de la colonia Residencial San Lorenzo.

Según los resultados compartidos por quienes realizaron el monitoreo, en ese sector detectaron niveles de amonio que calificaron como “muy elevados”. Sostuvieron que estas condiciones afectarían la presencia de peces y los niveles de oxígeno disuelto en el agua.

$!Quienes realizaron el recorrido documentaron pequeños organismos en el sector ubicado aguas abajo de una descarga de aguas residuales.
Quienes realizaron el recorrido documentaron pequeños organismos en el sector ubicado aguas abajo de una descarga de aguas residuales. REDES SOCIALES

En el lugar afirmaron no haber localizado peces en ninguna etapa de desarrollo. En contraste, reportaron lo que describieron como miles, posiblemente millones, de larvas de mosquito, además de pequeños organismos que inicialmente identificaron de manera tentativa como posibles ejemplares del género Tubifex, asociados comúnmente con ambientes acuáticos ricos en materia orgánica.

Los propios participantes aclararon en redes sociales que esta última identificación todavía se encontraba pendiente de confirmación, por lo que evitaron establecer de manera definitiva de qué organismo se trataba.

SEÑALAN DESCARGAS DESDE HACE AÑOS

En otra publicación relacionada con el recorrido, se aseguró que supuestos habitantes del sector refirieron que una alcantarilla atribuida a SIMAS tendría más de 20 años descargando aguas residuales directamente al río.

$!En los tramos considerados con mejor calidad del agua se registraron peces de distintas especies y etapas de desarrollo.
En los tramos considerados con mejor calidad del agua se registraron peces de distintas especies y etapas de desarrollo. REDES SOCIALES

También señalaron que, aproximadamente 300 metros aguas arriba del sitio donde observaron las larvas, se encontraría una de las descargas y que, conforme avanza el cauce, existirían otros puntos donde llegan aguas residuales.

Según lo expuesto, los contaminantes continuarían su recorrido hacia la represa El Rubio y posteriormente por el cauce hasta su unión con el Río Salado.

La publicación generó además comentarios de habitantes que pidieron la intervención de las autoridades competentes y cuestionaron las condiciones en las que actualmente se realiza el tratamiento de las aguas residuales en el municipio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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