Refuerzan estrategias para mantener segura a Monclova

Monclova
/ 21 enero 2026
    Refuerzan estrategias para mantener segura a Monclova
    En el encuentro se dio seguimiento a acuerdos establecidos en el Consejo Estatal de Seguridad. FOTO: LIDIET MEXICANO

Realizan autoridades reunión desde el C2 de la Policía Municipal

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reforzar las acciones en materia de seguridad y dar seguimiento a los acuerdos establecidos a nivel estatal, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, informó que se llevó a cabo una reunión virtual con el ingeniero Saúl Garduño, titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila.

El encuentro se desarrolló desde el Centro de Control y Comando (C2) de la Policía de Monclova, donde se revisaron los avances y compromisos derivados del Consejo Estatal de Seguridad, enfocados principalmente en el fortalecimiento de la corporación municipal y en los procesos de evaluación y control de confianza de los elementos policiacos.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova desarrollará aplicación para el reporte de emergencias y atención ciudadana

Carlos Villarreal señaló que este tipo de reuniones permiten mantener una coordinación permanente con el estado, lo que se traduce en mejores resultados para la ciudad, al consolidar estrategias que fortalecen la capacidad operativa de la Policía de Monclova y refuerzan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad.

El alcalde destacó que el trabajo en equipo es fundamental para que en Monclova continúe posicionándose el Modelo Coahuila de Seguridad, un esquema que prioriza la prevención, la profesionalización policial y la cercanía con la población, elementos clave para mantener el orden y la estabilidad en la región.

Finalmente, reiteró que su administración seguirá apostando por la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la corporación, con el propósito de que la paz y la tranquilidad sigan prevaleciendo en Monclova y en toda la región Centro del estado.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

