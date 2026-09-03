Rehabilitación de Libramiento Oriente en Monclova arrancará en el último trimestre del 2026

El proyecto, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contempla una inversión superior a los 90 millones de pesos y trabajos en aproximadamente cinco kilómetros de esta importante vía de conexión para la ciudad.

MONCLOVA, COAH.- La tan anunciada rehabilitación del Libramiento Oriente, conocido como “La Puerta 4” en Monclova , finalmente comenzará a tomar forma durante el último trimestre de este año, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Durante la entrega de una obra de pavimentación, el alcalde Villarreal Pérez explicó que la obra contempla el tramo que va desde el bulevar Harold R. Pape hasta la Avenida Revolución Mexicana mejor conocido como “ Las Torres”, con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad en esta zona de la ciudad.

“Es un proyecto superior a los 90 millones de pesos, donde durante el último trimestre del 2026 se va a estar arrancando y para finales del primer semestre del 2027 se estará entregando ya la obra”, señaló.

El Alcalde destacó que esta obra forma parte de los proyectos de infraestructura que se están impulsando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, dentro de una estrategia para mejorar la competitividad y la movilidad de las distintas regiones de Coahuila.

Consideró que el Libramiento Oriente es una obra necesaria para Monclova, debido a la importancia que tiene esta vialidad para la conectividad de diferentes sectores de la ciudad.

Además de este proyecto, señaló que para 2027 se contempla mantener una inversión importante en infraestructura urbana, deportiva, social, así como en agua y drenaje.

Tan solo este año, agregó, se logró conjuntar una inversión cercana a los 60 millones de pesos exclusivamente para agua y drenaje, entre recursos municipales, estatales y programas como Proagua.

Para el próximo año se proyecta una inversión de alrededor de 450 millones de pesos en diferentes conceptos y con una mezcla de recursos municipales, estatales y federales.

En el caso de Proagua, adelantó que se contempla presupuestar alrededor de 16 millones de pesos para continuar con la rehabilitación y ampliación de las redes de agua y drenaje.