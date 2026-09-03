Rehabilitación de Libramiento Oriente en Monclova arrancará en el último trimestre del 2026

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    Rehabilitación de Libramiento Oriente en Monclova arrancará en el último trimestre del 2026
    El Libramiento Oriente, conocido como “La Puerta 4”, será rehabilitado con una inversión superior a los 90 millones de pesos. ARCHIVO

Los trabajos se prevé concluirlos durante el primer semestre de 2027, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez

MONCLOVA, COAH.- La tan anunciada rehabilitación del Libramiento Oriente, conocido como “La Puerta 4” en Monclova, finalmente comenzará a tomar forma durante el último trimestre de este año, confirmó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El proyecto, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contempla una inversión superior a los 90 millones de pesos y trabajos en aproximadamente cinco kilómetros de esta importante vía de conexión para la ciudad.

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Durante la entrega de una obra de pavimentación, el alcalde Villarreal Pérez explicó que la obra contempla el tramo que va desde el bulevar Harold R. Pape hasta la Avenida Revolución Mexicana mejor conocido como “ Las Torres”, con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad en esta zona de la ciudad.

“Es un proyecto superior a los 90 millones de pesos, donde durante el último trimestre del 2026 se va a estar arrancando y para finales del primer semestre del 2027 se estará entregando ya la obra”, señaló.

El Alcalde destacó que esta obra forma parte de los proyectos de infraestructura que se están impulsando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, dentro de una estrategia para mejorar la competitividad y la movilidad de las distintas regiones de Coahuila.

Consideró que el Libramiento Oriente es una obra necesaria para Monclova, debido a la importancia que tiene esta vialidad para la conectividad de diferentes sectores de la ciudad.

Además de este proyecto, señaló que para 2027 se contempla mantener una inversión importante en infraestructura urbana, deportiva, social, así como en agua y drenaje.

Tan solo este año, agregó, se logró conjuntar una inversión cercana a los 60 millones de pesos exclusivamente para agua y drenaje, entre recursos municipales, estatales y programas como Proagua.

Para el próximo año se proyecta una inversión de alrededor de 450 millones de pesos en diferentes conceptos y con una mezcla de recursos municipales, estatales y federales.

En el caso de Proagua, adelantó que se contempla presupuestar alrededor de 16 millones de pesos para continuar con la rehabilitación y ampliación de las redes de agua y drenaje.

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Villarreal Pérez indicó que será el gobernador Manolo Jiménez quien presente formalmente los detalles del proyecto del Libramiento Oriente, una vez que se encuentren completamente definidos los proyectos y conceptos de la obra.

De concretarse conforme a los tiempos previstos, los trabajos iniciarían entre octubre y diciembre de este año y concluirían hacia finales del primer semestre de 2027.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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