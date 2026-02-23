Relevo en Seguridad Pública de Frontera, Coahuila; Fernando González Dodero deja el cargo
Gabriel Vázquez Ramírez asumió la titularidad bajo el esquema de Mando Único, con el compromiso de fortalecer la vigilancia y la proximidad con la ciudadanía
FRONTERA, COAH.- A un año y dos meses de haber asumido la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Frontera, Fernando González Dodero dejó el cargo, confirmaron fuentes cercanas a la Presidencia Municipal.
En su lugar fue designado Gabriel Vázquez Ramírez, quien asume la responsabilidad bajo el esquema de Mando Único, con la encomienda de fortalecer las labores de vigilancia, prevención del delito y proximidad con la ciudadanía.
El nuevo titular cuenta con una trayectoria de 13 años dentro de la Policía Estatal de Coahuila, experiencia que será clave para reforzar la operatividad de la corporación municipal y mantener la coordinación con las distintas fuerzas de seguridad que operan en la región.
TE PUEDE INTERESAR: Ssa reporta casi 2 millones de vacunas contra sarampión en una semana; suma 18.2 millones en 2025-2026
De acuerdo con lo señalado, la instrucción que se giró por parte de la alcaldesa Sara Irma Pérez es consolidar un modelo de seguridad basado en resultados, cercanía social y respuesta inmediata a los reportes ciudadanos, manteniendo las acciones que han funcionado e implementando mejoras donde sea necesario.
Con este relevo, el Gobierno Municipal busca dar continuidad a las estrategias de seguridad y fortalecer la confianza de la población en la corporación policiaca, en un contexto donde la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para preservar la tranquilidad en el municipio.