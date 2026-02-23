Relevo en Seguridad Pública de Frontera, Coahuila; Fernando González Dodero deja el cargo

FRONTERA, COAH.- A un año y dos meses de haber asumido la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Frontera, Fernando González Dodero dejó el cargo, confirmaron fuentes cercanas a la Presidencia Municipal.

En su lugar fue designado Gabriel Vázquez Ramírez, quien asume la responsabilidad bajo el esquema de Mando Único, con la encomienda de fortalecer las labores de vigilancia, prevención del delito y proximidad con la ciudadanía.

El nuevo titular cuenta con una trayectoria de 13 años dentro de la Policía Estatal de Coahuila, experiencia que será clave para reforzar la operatividad de la corporación municipal y mantener la coordinación con las distintas fuerzas de seguridad que operan en la región.

