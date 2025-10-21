Impartirá la UAAAN curso sobre los fundamentos de bioinformática y genómica computacional

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) anunció el curso-taller “Fundamentos de bioinformática y genómica computacional”, a realizarse del 27 al 30 de octubre, en horario de 18:00 a 20:30 horas.

En el evento, a cargo del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular de la institución, se hablará sobre las últimas herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias biológicas, informó el área de Comunicación Social de la universidad.

El propósito de este programa, que tendrá lugar de manera virtual —vía Zoom—, consiste básicamente en ayudar a los interesados a comprender en qué consisten y cómo se aplican dichos recursos.

Las actividades programadas se desarrollarán en el marco del proyecto especial denominado “Productos y servicios del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular”, que dirige el Departamento de Ciencias Básicas de la institución.

Se evaluarán con base en los conocimientos adquiridos por los participantes a lo largo del curso.

Como evidencia del aprendizaje, se solicitará la elaboración de gráficas resultantes de los análisis realizados, así como la redacción de un proyecto final.

Este proyecto deberá integrar de manera coherente todas las herramientas bioinformáticas abordadas durante el curso, aplicadas al estudio de las anonáceas.

La evaluación considerará tanto la correcta aplicación técnica como la capacidad de análisis, interpretación y comunicación científica de los resultados.