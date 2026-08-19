Rescatan a otro adolescente en puente de Monclova; es el segundo en menos de una semana en el mismo lugar

El caso más reciente ocurrió la noche del lunes 17 de agosto, cuando un adolescente de 15 años fue localizado alrededor de las 22:40 horas en la zona superior del puente, a la altura de la colonia Eva Sámano. El reporte movilizó a policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja.

MONCLOVA, COAH.- Dos adolescentes fueron auxiliados en circunstancias similares y en el mismo puente vehicular con apenas una semana de diferencia, luego de que ambos fueran encontrados en la parte elevada de la estructura ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex, en Monclova , Coahuila.

De acuerdo con los reportes, el menor se desplazó entre los carriles de circulación al notar la presencia de los agentes y posteriormente regresó a la estructura, donde volvió a colocarse en una situación de riesgo. Los policías consiguieron ponerlo a salvo y el adolescente fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración.

Siete días antes, el martes 11 de agosto, otro joven, de 16 años e identificado como Jonathan “N”, fue encontrado en una situación similar en el mismo punto. En aquella ocasión, Luis Fernando Victoria Vega, un ciudadano que pasaba por el lugar, se acercó y logró sujetarlo antes de que pudiera caer.

El adolescente fue valorado por paramédicos y posteriormente acompañado hasta su domicilio, donde sus familiares recibieron la recomendación de buscar atención psicológica.

La coincidencia entre ambos casos resulta especialmente llamativa: mismo puente, dos adolescentes y solamente siete días de diferencia. Hasta ahora no se ha informado que exista alguna relación entre los jóvenes ni se han establecido públicamente las circunstancias que llevaron a cada uno a colocarse en riesgo.