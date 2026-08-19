Rescatan a otro adolescente en puente de Monclova; es el segundo en menos de una semana en el mismo lugar

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Rescatan a otro adolescente en puente de Monclova; es el segundo en menos de una semana en el mismo lugar
    Este puente de Harold R. Pape y Sidermex fue escenario de dos emergencias protagonizadas por adolescentes en una semana, en Monclova. CORTESÍA

Un joven de 15 años fue puesto a salvo siete días después de un caso similar protagonizado por otro menor de edad

MONCLOVA, COAH.- Dos adolescentes fueron auxiliados en circunstancias similares y en el mismo puente vehicular con apenas una semana de diferencia, luego de que ambos fueran encontrados en la parte elevada de la estructura ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape y la avenida Sidermex, en Monclova, Coahuila.

El caso más reciente ocurrió la noche del lunes 17 de agosto, cuando un adolescente de 15 años fue localizado alrededor de las 22:40 horas en la zona superior del puente, a la altura de la colonia Eva Sámano. El reporte movilizó a policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-cierra-tema-sobre-visa-de-andy-lopez-beltran-y-evita-mas-comentarios-IK22936295

De acuerdo con los reportes, el menor se desplazó entre los carriles de circulación al notar la presencia de los agentes y posteriormente regresó a la estructura, donde volvió a colocarse en una situación de riesgo. Los policías consiguieron ponerlo a salvo y el adolescente fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración.

Siete días antes, el martes 11 de agosto, otro joven, de 16 años e identificado como Jonathan “N”, fue encontrado en una situación similar en el mismo punto. En aquella ocasión, Luis Fernando Victoria Vega, un ciudadano que pasaba por el lugar, se acercó y logró sujetarlo antes de que pudiera caer.

El adolescente fue valorado por paramédicos y posteriormente acompañado hasta su domicilio, donde sus familiares recibieron la recomendación de buscar atención psicológica.

La coincidencia entre ambos casos resulta especialmente llamativa: mismo puente, dos adolescentes y solamente siete días de diferencia. Hasta ahora no se ha informado que exista alguna relación entre los jóvenes ni se han establecido públicamente las circunstancias que llevaron a cada uno a colocarse en riesgo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reduce-casos-de-gusano-barrenador-baja-promedio-diario-a-dos-contagios-GK22933252

Los dos episodios terminaron sin una caída desde la estructura, pero volvieron a colocar bajo atención un punto de gran circulación vehicular donde una emergencia de este tipo puede representar un peligro tanto para quienes se encuentran sobre el puente como para los automovilistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estado De Emergencia
Intento De Suicidio
Juventud

Localizaciones


Monclova

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Insaciables

Insaciables
true

Coahuila: Diversificar la economía, ese es el principal desafío
true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una trayectoria ligada al turismo, el comercio, la educación y la vida social de Saltillo.

‘Mi mamá, Socky Villar de Moeller, le entregó su vida a Saltillo”
La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Saltillo recibirá en septiembre a los mejores exponentes del tiro con arco mundial.

Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
La defensa no discute que ella causó sus muertes, pero afirma que, en ese momento, sufría una grave enfermedad mental que le impedía comprender la naturaleza y la gravedad de sus actos.

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos