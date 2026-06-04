Reubican a cinco menores tras clausura de anexo en Monclova

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    Reubican a cinco menores tras clausura de anexo en Monclova
    Las menores fueron retiradas del anexo y canalizadas a servicios especializados en salud mental y adicciones para continuar con su atención bajo acompañamiento familiar. LIDIET MEXICANO

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades, una adolescente denunció presuntos actos de violencia física y psicológica ocurridos dentro del establecimiento

MONCLOVA, COAH.- La localización de cinco adolescentes internadas en un centro de rehabilitación femenil derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), luego de una inspección realizada por la Secretaría de Salud en el anexo “Un Paso a la Vez”, recientemente clausurado en Monclova.

Las menores, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años, fueron detectadas durante una revisión efectuada por autoridades sanitarias, situación que activó los protocolos de protección debido a que la legislación vigente prohíbe el internamiento permanente de adolescentes en este tipo de establecimientos.

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Tras recibir el reporte, personal de PRONNIF estableció contacto con los familiares de las jóvenes para informarles sobre la situación. Cuatro de ellas fueron entregadas a sus padres en la Región Centro, mientras que una adolescente originaria de Sabinas recibió atención mediante los mecanismos correspondientes por su lugar de residencia.

De manera paralela, las cinco adolescentes fueron canalizadas al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), donde continuarán recibiendo seguimiento especializado con el acompañamiento de sus familias.

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades también surgieron señalamientos relacionados con presuntas condiciones inadecuadas dentro del establecimiento. Entre ellas, se detectó hacinamiento y una adolescente manifestó haber sido víctima de presunta violencia física y psicológica.

Ante esta situación, la menor fue orientada para presentar una denuncia ante el Ministerio Público Especializado, procedimiento que realizó con el acompañamiento legal de su padre.

Respecto a versiones sobre posibles agresiones sexuales dentro del centro de rehabilitación, las autoridades informaron que durante las entrevistas efectuadas a las adolescentes no se identificaron indicios o denuncias que confirmaran ese tipo de hechos.

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Mientras tanto, corresponderá a la Secretaría de Salud determinar si las irregularidades detectadas durante la inspección ameritan sanciones administrativas o alguna otra medida contra el establecimiento.

Las adolescentes permanecen bajo resguardo de sus familias y con seguimiento a través de las instancias especializadas en salud mental y atención a las adicciones.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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