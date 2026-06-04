Reubican a cinco menores tras clausura de anexo en Monclova

Las menores, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años, fueron detectadas durante una revisión efectuada por autoridades sanitarias, situación que activó los protocolos de protección debido a que la legislación vigente prohíbe el internamiento permanente de adolescentes en este tipo de establecimientos.

MONCLOVA, COAH.- La localización de cinco adolescentes internadas en un centro de rehabilitación femenil derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), luego de una inspección realizada por la Secretaría de Salud en el anexo “Un Paso a la Vez”, recientemente clausurado en Monclova .

Tras recibir el reporte, personal de PRONNIF estableció contacto con los familiares de las jóvenes para informarles sobre la situación. Cuatro de ellas fueron entregadas a sus padres en la Región Centro, mientras que una adolescente originaria de Sabinas recibió atención mediante los mecanismos correspondientes por su lugar de residencia.

De manera paralela, las cinco adolescentes fueron canalizadas al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), donde continuarán recibiendo seguimiento especializado con el acompañamiento de sus familias.

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades también surgieron señalamientos relacionados con presuntas condiciones inadecuadas dentro del establecimiento. Entre ellas, se detectó hacinamiento y una adolescente manifestó haber sido víctima de presunta violencia física y psicológica.

Ante esta situación, la menor fue orientada para presentar una denuncia ante el Ministerio Público Especializado, procedimiento que realizó con el acompañamiento legal de su padre.

Respecto a versiones sobre posibles agresiones sexuales dentro del centro de rehabilitación, las autoridades informaron que durante las entrevistas efectuadas a las adolescentes no se identificaron indicios o denuncias que confirmaran ese tipo de hechos.