Coahuila: Presentan paquete de beneficios financieros para impulsar a las Pymes

Para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), Banamex y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila formalizaron un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo de este sector productivo mediante esquemas de financiamiento y servicios financieros con condiciones preferenciales.

El entendimiento busca contribuir a que las empresas locales incrementen su productividad y competitividad, además de generar nuevas oportunidades de empleo y fortalecer el desarrollo económico en la entidad.

A través de este acuerdo, las Pymes de Coahuila constituidas como personas físicas con actividad empresarial o como personas morales podrán acceder a una oferta integral de productos financieros diseñados para facilitar su operación y crecimiento.

Entre los beneficios destaca el Paquete Pymes, que podrá contratarse sin costo durante los primeros tres meses, beneficio que se mantendrá al dispersar al menos 30 nóminas. Asimismo, se ofrece un crédito amortizable sin comisión por contratación y con tasas desde el 14 por ciento.

El programa también contempla terminales punto de venta sin cuota de afiliación y sin costo de renta durante los primeros seis meses, así como tasas preferenciales para compras a Meses Sin Intereses a tres, seis, nueve y 12 meses.

Otra de las ventajas es el desarrollo e implementación de tiendas en línea sin cuota de afiliación durante el primer año, lo que permitirá a los negocios fortalecer su presencia digital y ampliar sus canales de venta.

Las empresas también podrán acceder a tipo de cambio preferencial en operaciones de divisas, así como a soluciones de inversión que les permitirán obtener rendimientos de hasta el 80 por ciento del valor de CETES.

El acuerdo incluye además el programa Negocio Protegido, que ofrece un 10 por ciento de descuento, y beneficios adicionales a través del programa Mujer Empresarial, como acceso a servicios de taxi con chofer, asesoría nutricional, coaching fitness y asistencia empresarial que incluye servicios de electricista, cerrajería, cristalería y plomería.

Asimismo, los empresarios podrán participar en conferencias y análisis especializados orientados a fortalecer la toma de decisiones y el crecimiento de sus negocios.

De manera adicional, las Pymes podrán acceder a servicios integrales para simplificar la administración de sus empresas, como cuentas de cheques, planes de inversión, terminales punto de venta, dispersión de nómina, banca electrónica y móvil, así como una amplia gama de seguros diseñados especialmente para este sector.

Para obtener más información y acceder a estos beneficios, las empresas interesadas pueden acudir a cualquier sucursal Banamex en Coahuila o registrarse en la página www.banamex.com/pymes/solicitud-de-asesoria/ utilizando el código promocional Coahuila.